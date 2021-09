La Nouvelle Éco : à Bourges, l’enseigne Fitness Park ouvre une nouvelle salle de sport

Laurent Sonnino avait prévu d’ouvrir au printemps mais à cette époque, les salles de sport étaient encore closes en raison de la situation sanitaire. Elles ont finalement rouvert le 9 juin. “C’était difficile, on ne pouvait pas se lancer dans le noir. Le démarrage des travaux a été retardé de six mois. Quand on a vu que la situation se débloquait fin mai, début juin, on s’est dit : on y va !”

Déjà patron des restaurants Pitaya et O’Tacos du centre commercial Avaricum à Bourges, Laurent Sonnino cherchait à se diversifier avec un autre type d’activité. Il a donc ouvert le 8 septembre en licence de marque un club Fitness Park sur une superficie de 1500 m2 au premier étage d’Avaricum. Créée en 2009, cette enseigne qui compte 250 clubs en France poursuit son essor. Il s’agit de son premier club dans le Berry.

Du matériel haut de gamme

On y trouve des salles équipées de machines haut de gamme, un fight-park avec sacs et ring pour les amateurs de boxe, une zone biking équipée d’un écran géant pour disputer des courses à plusieurs et un espace de détente avec bar et baby-foot. Le club, qui emploie cinq salariés et deux alternants, propose également des cours collectifs (pilates, zumba...). Il est ouvert sept jours sur sept de 6 h à 23 h et accessible à tous les possesseurs d’une carte Fitness Park qu’ils soient de Bourges ou simplement de passage.

La salle est équipée d'un ring de boxe. - Fitness Park

Après de longs mois de fermeture des salles de sport, Laurent Sonnino se veut confiant : “Tous les feux sont au vert. Beaucoup de personnes ont pris du poids pendant les confinements. Il y a la volonté de faire du sport et aussi de se retrouver dans une belle ambiance. Le home park, ça va bien cinq minutes !”

Le pass sanitaire ne semble pas être un frein à la prise d’abonnements. “Nous en avons fait une cinquantaine le jour de l’ouverture”, précise Laurent Sonnino. L’enseigne présente même le pass sanitaire comme un gage de sécurité pour sa clientèle et l’exige pour les 16-18 ans alors qu’il n’est pas obligatoire pour les mineurs.