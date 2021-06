La Nouvelle Éco : à Bourges, l’entreprise La Bovida, en pleine croissance, va agrandir ses locaux

Spécialiste de la vente de matériels de cuisine et de la fabrication et distribution d'épices et marinades aux professionnels de l’alimentation, La Bovida s'est ’installé à Bourges en 2002. Des travaux d’extension vont débuter pour un investissement de 20 millions d'euros.

Créée à La Courneuve en 1921, La Bovida, une entreprise du groupe Hefed, est un nom bien connu des professionnels de l’alimentation et de la restauration à qui elle fournit matériel et ustensiles de cuisine mais aussi épices, marinades, sauces, complets et aides culinaires.

En 2002, l’entreprise quitte la région parisienne où elle manque de place pour s’installer au Subdray à Bourges. Elle y transfère son site logistique, ses services administratifs et ses ateliers de productions d’épices. Cent-cinquante salariés y travaillent.

Du fait d’une croissance régulière de son activité depuis 2002, son site logistique de 11 000 m2 arrive à saturation et représente un frein à son développement. Depuis deux ans, l’entreprise a donc planché sur un projet d'agrandissement correspondant à ses besoins pour les dix prochaines années. Il comprendra une extension de 5 700 m² ainsi qu’un nouveau bâtiment de bureaux de 1 300 m². Le coût de ce projet s'élève à 20 millions d'euros.

Rivaliser avec les géants du commerce en ligne

Compte tenu des contraintes environnementales, le choix a été fait de construire un bâtiment moins large mais plus haut (20 mètres de hauteur utile sous plafond) et équipé d’un process automatisé. Les travaux débutent en juillet pour une livraison en octobre 2022. “L’objectif est d’avoir un outil performant pour être en mesure de rivaliser avec les géants du commerce en ligne”, explique Olivier Hennel, président du groupe Hefed.

La fermeture prolongée des restaurants et le ralentissement dans la restauration collective ont eu des répercussions sur les ventes de matériel et d’ustensiles. “Mais les artisans ont, eux, davantage travaillé, ce qui nous a permis de compenser. On a réussi à se rattraper et à finir l’année 2020 correctement”, précise M. Hennel.

Du côté des particuliers, les ventes ont progressé dans la vingtaine de boutiques La Bovida, dont une à Bourges, et ce malgré trois mois de fermeture en 2020. Durant les confinements successifs, les Français ont passé plus de temps chez eux et ont davantage cuisiné. La Bovida ouvre d’ailleurs deux nouveaux magasins : un en juin à Dijon et un autre en septembre à Brive-La-Gaillarde.

Olivier Hennel se dit confiant : “Sur le premier trimestre 2021, nous sommes en progression de 10 % par rapport à 2019. Les restaurants rouvrent, nous sommes dans une bonne dynamique.”