La Nouvelle éco : à Bourges, l’usine Seco Tools va gagner en capacité de production

Présent à Bourges depuis 1968, Seco Tools, spécialiste des objets coupants, est le siège social français du groupe Seco, lui-même filiale du géant Sanvik, et l’un des trois sites avec Bouxviller (Bas-Rhin) et La Tour du Pin (Isère). En 2019, 8,5 millions d’euros ont été investis à Bourges dans la construction d’un nouveau bâtiment administratif et d’un centre de réception des clients avec pour objectif de renforcer la position du groupe sur le marché français.

40 % du chiffre d'affaires sur le marché de l'aéronautique

L’usine est spécialisée dans la production d’outils industriels de fraisage, tournage et perçage pour l’aéronautique (40 % du chiffre d’affaires), mais aussi l’automobile, l’énergie, le médical et la mécanique de précision. La conception d’outils spéciaux par une unité recherche et développement représente la moitié du chiffre d’affaires actuel. Après avoir traversé une période difficile pendant le Covid, l’activité est bien repartie. Le site berruyer emploie 220 salariés, dont une cinquantaine de commerciaux.

En cette fin d’année, l’usine de Bourges va récupérer l’activité de deux usines, une en Allemagne et l’autre en Suède, que le groupe a décidé de fermer dans une politique de réduction du nombre de sites en Europe. L’arrivée de nouvelles machines conduit Thierry Cros, directeur général de Seco Tools France à réorganiser l’usine en créant des îlots par type de machines afin d’optimiser les flux. La capacité de production va ainsi augmenter de 30 % en 2023.

Dans ces conditions, une campagne de recrutement est en cours : tourneurs, fraiseurs, ingénieurs méthodes, en tout une vingtaine de postes va être créée sur 2023. Des profils très recherchés actuellement, notamment par le secteur de la défense. “Le plus difficile est de faire venir des personnes de l’extérieur. Il y a un besoin de renforcer l’attractivité du territoire”, estime Thierry Cros.