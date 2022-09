La Nouvelle éco : à Bourges, La Bovida va inaugurer son nouveau site logistique

Créée en 1921, La Bovida est spécialisée dans la distribution de matériel et d'ustensiles de cuisine pour les professionnels de l’alimentation comme les commerces de bouche, les restaurateurs et les collectivités mais aussi en direction des particuliers via une vingtaine de boutiques dont une à Bourges.

De la région parisienne à Bourges

Installée en région parisienne, l’entreprise a transféré ses activités au Subdray à Bourges en 2002. Cent-cinquante salariés y travaillent. Son site logistique de 11 000 m2 était arrivé à saturation. Des travaux d’agrandissement ont été engagés au cours de l’été 2021 afin d’être en mesure de rivaliser avec les géants du commerce en ligne.

Les nouveaux bâtiments seront inaugurés dimanche 18 septembre. Ils comprennent une extension de 5 700 m² ainsi qu’un nouveau bâtiment de bureaux de 1 300 m². Compte tenu de contraintes environnementales, le choix a été fait de construire un bâtiment moins large mais plus haut (20 mètres de hauteur utile sous plafond). Il sera équipé d’un process automatisé dont l'installation a pris du retard en raison de la pénurie de semi-conducteurs. Prévu cet automne, le démarrage se fera au cours du premier trimestre 2023. Le parking de 200 places a, lui, été équipé de 2 500 m² d’ombrières photovoltaïques.

Un certain attentisme

“Nous avons fait une très bonne année 2021. 2022 est plus stable, nous ne sommes pas dans nos objectifs de croissance, nous allons avoisiner les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires alors que nous pensions les dépasser, explique Olivier Hennel, président du groupe Hefed dont fait partie La Bovida. La baisse de la consommation générale freine un peu la croissance. On constate un certain attentisme. On espère une fin d’année meilleure.”

Dimanche avant l'inauguration, La Bovida organise également aux Rives d’Auron un salon des partenaires où quelque 120 fournisseurs seront présents.