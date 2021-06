La Nouvelle Éco : à Bourges, la Covid provoque une ruée sur les camping-cars

Gérant de deux concessions spécialisées dans le camping-car à Bourges, Sylvain Perrennou a vu ses ventes bondir de 30 % en un an. La mode du van séduit, elle, les quarantenaires.

Mai et juin sont deux gros mois d'activité à l'approche des vacances

Si la maison a été le refuge pendant les périodes de confinement, la maison sur roues suscite un vif engouement à la veille des vacances. “Il y a un besoin de sécurité qui est lié à la crise et en même temps une envie de bouger, sans les contraintes sanitaires, avec la France pour principale destination”, résume Sylvain Perrennou, gérant de deux concessions de camping-cars route de la Charité à Saint-Germain du Puy, près de Bourges : Bourges évasion et Inter services loisirs, rachetée depuis peu. Ces deux concessions font partie du groupe Auyantepuy dont le siège est à Limoges et qui en compte neuf.

Des acheteurs venus de toute la France

La crise sanitaire a boosté les ventes de 30 %. Les concessionnaires se sont adaptés au contexte. Ils ont notamment proposé à leur clientèle des visites virtuelles des véhicules. Pendant le dernier confinement, les transactions se sont poursuivies sur rendez-vous. Mai et juin sont habituellement deux mois de forte activité. La clientèle ne se limite plus au Cher et aux départements limitrophes. Certains acheteurs n’hésitent pas à faire des centaines de kilomètres pour trouver un véhicule disponible.

“On arrive à avoir encore du choix car on a la chance d’être au sein d’un groupe mais on est en pénurie de véhicules et pour 2022, nous allons être contingentés : nous n’aurons pas tous les véhicules que nous avions commandés”, explique Sylvain Perrennou.

Le groupe Auyantepuy compte neuf concessions de camping cars dont trois à Bourges. - Groupe Auyantepuy

Une pénurie de camping-cars

Les constructeurs ne sont en effet pas en capacité de faire face à la demande. Ils rencontrent notamment des problèmes d’approvisionnement sur les composants électroniques venant d’Asie. “Quelqu’un qui vient aujourd’hui nous voir pour avoir un camping-car personnalisé, on lui répond que ça ne sera pas avant début 2022”, poursuit M. Perrennou.

Ces derniers mois, il a vu aussi une clientèle plus jeune pousser la porte de ses concessions, des quarantenaires attirés par la mode du “van life” : des fourgons à l’aménagement plus sommaire mais à usage mixte, moins chers qu’un camping-car et pouvant aller plus facilement partout. Une autre conséquence de la crise sanitaire.