LA NOUVELLE ÉCO : à Bourges, le food-truck “La Petite Paillote” s’adapte au confinement

Les pizzas de Miloud Aliane sont appréciées des Berruyers qui ont l’habitude depuis un an et demi de retrouver son camion chaque fin de semaine place des Marronniers. En temps normal, elles sont aussi appréciées des clients de l’enseigne “V and B” à Saint-Doulchard et à Saint-Germain du Puy qui peuvent ainsi se restaurer tout en prenant un verre les jeudis et vendredis midi. Depuis la fermeture de ces deux établissements le 29 novembre, Miloud Aliane cherche d’autres endroits où s’installer, à Vasselay par exemple où le maire l’avait sollicité. Il ne peut plus non plus compter sur les mariages et les anniversaires pour lesquels il était régulièrement sollicité.

Sur les routes depuis mai 2019

Philosophe, Miloud Aliane essaie de relativiser : “Je ne vais pas me plaindre, je peux encore travailler un petit peu.” Cet ancien propriétaire de la pizzéria “Le Venise” à Bourges s’est lancé depuis mai 2019 dans la fabrication et la vente itinérante de pizzas cuites au feu de bois à bord de son camion “Le Petite Paillote”.

Déjà pendant le premier confinement, il a été contraint de s’adapter : “Certains de mes fournisseurs étaient fermés. Je travaille avec des produits frais. J’étais donc obligé de modifier ma carte en fonction des produits qui me manquaient. À un moment, j’ai même été en rupture de fromage à pizza !”, se souvient-il.

Victime du couvre-feu

Sur Bourges, un couvre-feu avait également été rapidement décrété : “J’avais une heure de moins pour travailler le soir. Je faisais cent pizzas en deux heures, il fallait aller vite”, poursuit-il. Sur les deux mois, il estime néanmoins avoir subi une perte de 30 à 40 % de son chiffre d’affaire.

En ce début de reconfinement, les clients se font plus rares qu’au printemps. “Les gens ne savent pas trop ce qu’ils ont le droit de faire ou pas. Il y a un moment de flottement. J’essaie de communiquer sur ce point : je leur dis qu’il leur suffit de cocher la case 2 de leur attestation pour pouvoir venir”, précise Miloud Aliane. “On ne sait pas trop ce qui va se passer, on vit au jour le jour”, conclut-il.