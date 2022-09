La Nouvelle éco : à Bourges, la Villa Monin a déjà séduit les estivants

Vitrine de la célèbre entreprise berruyère, la Villa Monin a ouvert ses portes en centre-ville de Bourges au début de l’été. Le bar à cocktails et la boutique ont fait le plein de visiteurs durant ces deux mois. Mais le lieu est aussi tourné vers les entreprises du Cher.

La Villa Monin a ouvert dans les anciens locaux de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Cher.

Olivier Monin avait ce projet à cœur, il est devenu réalité avec quelques mois de retard dûs à des aléas de chantier. La Villa Monin accueille les visiteurs depuis le 22 juin dans les anciens locaux de la Chambre des métiers et de l’artisanat du Cher, 1 800 m2 qui ont été complètement réaménagés tout en conservant le cachet des lieux qui datent du XVIIIe siècle.

“L’entreprise a quitté le centre-ville il y a cinq ans, c’est une façon d’y revenir et d’ouvrir les portes de la marque Monin aux Berruyers et aux touristes de passage”, explique Noémie Ferraro, directrice de la Villa Monin. Le lieu comprend plusieurs espaces ouverts au public : un bar à cocktails, Le 1912 (date de la création de l’entreprise), une boutique, un espace de visite sur l’histoire des sirops Monin et la Manufacture dédiée au savoir-faire du chocolatier Daniel Mercier.

Le 1912 propose une large carte de cocktails créés à partir des produits Monin. - Monin

Des salles en location

Mais la Villa Monin comprend également à l’étage trois salles de réunion de 12 à 15 places et un amphithéâtre de 106 places à destination des entreprises du territoire qui peuvent planifier à la fin d'un séminaire un cocktail ou un cours de mixologie. Les réservations sont nombreuses : “On est complet en septembre”, précise Noémie Ferraro.

De façon plus large, le lieu a déjà séduit nombre de visiteurs : “Nous avons fait une très belle saison. C’était challenging d’ouvrir en période estivale. Nous avons connu une très belle affluence. Nous voulons donner aux gens l’envie de découvrir et de revenir, c’est pourquoi nous allons animer la villa tout au long de l’année avec des cours proposés par le chef étoilé Thierry Finet mais aussi des créations saisonnières. La première aura pour thème l’été indien”, dévoile la directrice.