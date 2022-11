La Nouvelle éco : à Bourges, le centre commercial Avaricum passe dans les mains d’un groupe français

“L’ouverture du centre commercial Avaricum en février 2015 a créé un pôle d’attractivité dans le bas de la ville et réorienté une partie de l’activité. C’est un lieu qui est aussi source d’animations. Il joue un rôle structurant dans notre cité, il en découle l’intérêt qu’on lui porte”, explique Olivier Cabrera, adjoint au maire de Bourges délégué au cœur de ville, au commerce, à l’artisanat et à l’économie sociale et solidaire.

Le 27 octobre, le groupe allemand DWS a vendu le centre commercial à la société française Bradford Asset Management pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Plusieurs candidats étaient sur les rangs. Si la transaction est de droit privé, la Ville de Bourges a été néanmoins associée par le cédant : elle a pu rencontrer les différents candidats et exprimer son avis.

“On connaît des investisseurs qui rachètent des biens pour en tirer toute la moelle à court terme. La société Bradford Asset Management nous a apporté des garanties sur son engagement dans la durée”, se réjouit M. Cabrera tout en ajoutant qu’il restera vigilant sur la manière dont sera gérée la structure dans les années à venir.

Un rééquilibrage entre centre-ville et périphérie

Après des débuts difficiles, le centre commercial, qui comprend 9 500 m2 de surfaces de vente, a vu sa fréquentation fortement progresser passant de 1,65 million de visiteurs en 2019 à 2,8 millions en 2021. “Avaricum a développé une véritable stratégie marketing pour attirer une clientèle qui jusque-là était plutôt intéressée par de grands ensembles commerciaux en périphérie. En installant ce centre commercial, il a été fait le pari que l’on pouvait rééquilibrer les consommations et rendre le centre-ville de Bourges à nouveau attractif”, rappelle l’élu. D’où le souhait de la municipalité que cette dynamique se poursuive...