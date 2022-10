La Nouvelle éco : à Bourges, le golf a fortement diminué sa consommation en eau

La gestion de la ressource en eau est une des priorités de la société Ugolf qui gère une cinquantaine de golfs en France dont celui de Bourges. “Dès notre arrivée en 2018, nous avons décidé de changer le système d’arrosage qui avait une vingtaine d’années et qui n’était plus optimal”, explique son directeur Frédéric Lombard. Ugolf a investi 300 000 euros dans ces travaux.

ⓘ Publicité

Des résultats spectaculaires au bout d'un an

Situé à côté du lac d’Auron, le golf de Bourges s’étend sur 70 hectares et comprend deux parcours : un de 18 trous et un de 9 trous idéal pour débuter. Des arroseurs nouvelle génération ont été installés en 2021, mieux répartis sur le site, et couplés à des sondes d’humidité qui permettent d’ajuster le besoin en eau de la plante. Chacun est géré informatiquement afin de mieux cibler l’arrosage. Et les résultats sont là : en un an, le golf a diminué sa consommation de 40 %. À cela s'ajoute une gestion différenciée selon les zones, certaines étant laissées à l’état naturel.

Cet été, avec la sécheresse, le golf a été soumis à des restrictions de prélèvement : “Nous avons obtenu quelques dérogations. Nous n’avons arrosé que les greens, c’est-à-dire la partie où roule la balle, ce qui représente 1,4 % des 70 hectares. C’est la partie la plus fragile : un golf sans greens n’existe plus”, souligne M. Lombard. Parmi les autres pistes, la mise en place de graminées plus résistantes et moins gourmandes en eau.

Ouvert toute l’année, le golf de Bourges voit sa clientèle se renouveler et se rajeunir suite à diverses actions qui sont menées (interventions dans les écoles, cours d’initiation). Malgré ses journées plus courtes, l’automne, avec ses températures encore clémentes, est une période très appréciée des golfeurs.