La Nouvelle Éco : à Bourges, le photographe Lecourieux-Bory a ouvert une boutique éphémère

“Je n’attends pas d’être invité quelque part, je préfère créer l’événement.” Natif de Saint-Amand-Montrond, Jean Lecourieux-Bory n’en est pas à son coup d’essai. Il a notamment par le passé ouvert une boutique éphémère lors des Rencontres de la photographie d’Arles. Le voilà donc installé depuis mi-novembre et jusqu’à la fin du mois dans l’ancien magasin Esprit rue Pelvoysin à Bourges, près de la place Planchat.

“Cela s’est fait très vite. Mes photos ont plu au propriétaire qui a accepté de me louer son local un petit prix, explique-t-il. Je suis très content car je n'avais pas pu ouvrir de boutique éphémère l’année dernière en raison du contexte sanitaire.” Dans cet espace de 200 m2, il présente des photos extraites de ses différentes séries. On y trouve à la fois des reproductions à différents formats à des prix abordables ainsi que des tirages originaux.

L'humour est très présent dans ses séries thématiques. - Lecourieux-Bory

De chef d'entreprise à photographe

Les premières séries de Jean Lecourieux-Bory lui ont été inspirées par son passé d’entrepreneur. Opticien pendant une dizaine d’années, il a ensuite été à la tête d’une chaudronnerie à Saint-Amand Montrond de 2003 à 2013. Il a notamment consacré une série aux petits patrons avant de s’intéresser à d’autres sujets de société : la société de consommation, le politiquement correct ou encore le Covid et ses dégâts collatéraux. Des clichés en noir et blanc ou avec une désaturation partielle, ne conservant qu’une ou deux couleurs.

L’espace est à la fois un lieu d’exposition et de vente : “Cela me fait plaisir que des gens entrent et regardent simplement mes photos. Cette boutique éphémère me donne l’opportunité de présenter mon travail à des gens, et pas seulement à ceux qui fréquentent les galeries d’art, et aussi bien sûr de financer mes prochaines séries”, précise le photographe.

Sa boutique est ouverte tous les jours sauf le lundi de 14h à 19h.