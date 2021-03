La Nouvelle Éco : à Bourges, Lekker Concept accueille depuis peu les start-ups

Étudiante à Paris, Valentine Valmar Monin s’est repliée à Bourges, sa ville natale, pendant le premier confinement. “Je me suis aperçue que je n'avais plus trop envie de vivre à Paris”, reconnaît-elle. Le confinement terminé, elle y retourne cependant quelques semaines pour y effectuer son stage de fin d’études dans un incubateur de start-ups. De ces deux expériences lui est venue l’idée de créer une structure de ce type à Bourges. Ainsi est né officiellement en novembre 2020 Lekker Concept.

“À Paris il y a des milliers de start-ups mais les capacités d’accueil sont saturées et il leur est difficile de trouver des financements”, souligne cette jeune femme de 23 ans. Dans le même temps, la crise sanitaire pousse nombre de jeunes à quitter les grandes métropoles pour des villes moyennes où ils pensent trouver une meilleure qualité de vie.

Des atouts à valoriser

Dans ce contexte, Valentine Valmar Monin estime que Bourges a une carte à jouer : "Bourges est une ville dynamique, à deux heures de Paris. La vie y est moins chère, ce qui est important pour des jeunes qui n’ont souvent pas beaucoup d’argent quand ils créent leur entreprise. C’est une ville qui a du potentiel avec de belles entreprises et une vie culturelle riche, hors période Covid bien sûr. Il faut re-promouvoir la ville - ce qui est en train de se faire - pour dire que Bourges n’est pas seulement une ville où l’on peut venir passer un week-end quand on habite à Paris mais une ville où l’on peut s’installer.”

Lekker Concept accueille pour le moment trois start-ups, dont deux étaient parisiennes. Des discussions sont en cours avec d’autres. Valentine Valmar Monin cible notamment des personnes originaires de Bourges et qui ont envie d’y revenir. L'incubateur est installé dans des locaux temporaires en attendant d’en intégrer de plus spacieux en septembre, toujours en centre-ville et à proximité de la gare.

L'appui d’un réseau local

Pour accompagner les start-ups, Valentine Valmar Monin s’appuie sur un réseau de “believers” (des personnes qui croient en elles) : des chefs d’entreprises, des experts dans différents domaines (business, juridique, communication...) et des investisseurs. Elle les informe sur les financements publics existants et les aide aussi à trouver des clients. Les domaines d’activité de ces start-ups peuvent en effet intéresser des entreprises locales en tant que client ou prestataire. C’est déjà le cas de l’une des start-ups accompagnées qui est dans le marketing d’influence.

Valentine Valmar Monin a également pour projet d’organiser des conférences ainsi que des événements afin d’inciter les jeunes à entreprendre. Pour l’heure, avec la Covid, ce n’est pas possible, mais “ce n’est pas un handicap, dit-elle, car je suis dans ma période de lancement”.