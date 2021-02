La Nouvelle Éco : à Bourges, les sirops Monin ne prennent pas l’eau

“La crise sanitaire a causé un gros choc dès le 17 mars 2020, début du premier confinement, du fait de travailler en B to B [business to business] avec les cafés, hôtels et restaurants (CHR), reconnaît Grégoire Bonnici, directeur général adjoint de Monin. Nous avons donc perdu 85 % de nos clients du jour au lendemain. Les conséquences se sont faites lourdement sentir avec une chute de 80 % de notre chiffre d’affaires sur le mois d’avril.”

Maintenir le lien avec les professionnels

Mais l’entreprise familiale berruyère dirigée par Olivier Monin, devenue un des leaders mondiaux dans son secteur avec 75 % de son chiffre d’affaires à l’export, a su faire preuve d’agilité en mobilisant ses équipes. “Notre force de vente CHR a été maintenue en activité afin de rester aux côtés de nos clients en leur proposant par exemple des recettes de cocktails afin de favoriser la vente de boissons à emporter. Et elle est venue aider nos collègues qui travaillent pour la grande distribution”, explique M. Bonnici.

Le site de production à Bourges - Monin

“Notre force a été notre présence à l’échelle mondiale”, rebondit Martin Monin, fils d’Olivier Monin et directeur de la communication zone Europe. En mars 2020, il se trouvait en Malaisie, dans l’une des six usines de l’entreprise. “Tous les pays n’ont pas été affectés par la crise partout au même moment. Certains comme le Japon et la Corée n’ont pas connu de confinement. Notre usine aux États-Unis a produit un temps du gel hydroalcoolique et aujourd’hui la Chine, où nous avons ouvert une usine il y a trois ans, rebondit très fortement.”

Trois lignes de production sont toujours à l'arrêt - Monin

Au Brésil, l'entreprise s’est tournée vers la grande distribution avec d’excellents résultats à la clé. Elle a également bénéficié des très bons chiffres (+ 30 %) réalisés dans la grande distribution par la marque Guiot rachetée en 2006. Au final sur 2020, Monin, habitué à une progression annuelle à deux chiffres, a limité la casse avec une baisse de 20 % de son chiffre d’affaires.

40 millions d’euros d’investissements cette année

À Bourges, où Monin a inauguré il y a trois ans un nouveau site industriel, trois des six lignes de production sont toujours à l’arrêt avec un jour de chômage partiel par semaine pour le personnel. Mais la crise ne remet pas en cause les 40 millions d’euros d’investissements prévus en 2021 avec le lancement d’une nouvelle usine en Russie en juin et d’une autre fin 2022 au Brésil. “On croit à la reprise, on croit dans ces nouvelles usines, on en aura besoin, ce sont des marchés très prometteurs”, justifie Grégoire Bonnici. Dans le même temps, des investissements sont effectués à Bourges afin de rendre le site plus vertueux sur le plan écologique.