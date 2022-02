La Nouvelle éco : à Bourges, Magali Gibeau ouvre une librairie-café

Bibliothécaire, Magali Gibeau est arrivée à Bourges en 2016. Faute de poste disponible, elle a trouvé du travail à la librairie La Poterne où elle est restée jusqu’en novembre 2020. Depuis quelques mois, un projet lui trottait en tête : ouvrir un lieu qui lui soit propre, un peu différent, mêlant salon de thé et librairie. L’idée lui est venue en visitant le café-librairie “La Vagabonde” à Tours.

“C’est un concept qui existe beaucoup en Bretagne mais encore peu en Région Centre, explique Magali Gibeau. On propose un espace en plus à la clientèle par rapport à une librairie classique où l’on peut se poser, prendre son temps, se donner rendez-vous, rêver.” Dans cet ancien salon de coiffure, elle a aménagé deux espaces de 40 m2 chacun.

Deux espaces distincts

Côté librairie, on trouve un large choix de livres (littérature française ou étrangère, poésie contemporaine, beaux-livres, mieux-être, etc.). De l’autre, on peut consommer (sur présentation du pass vaccinal) des boissons fraîches ou chaudes et des pâtisseries fabriquées par Marion Corbin qui tient la sandwicherie fine “L’Artisane”, à proximité, place des Quatre piliers.

Côté salon de thé. - Simone(s)

Rencontres avec des auteurs, expositions, ateliers d’écriture ou ateliers créatifs : Magali Gibeau ne manque pas d’idées pour animer cet espace. Le nom de sa librairie-café, Simon(e) rend hommage à trois grandes figures du XXe siècle : Simone Weil, Simone de Beauvoir et Simone Veil.

Le départ de la FNAC du centre-ville de Bourges et la fermeture fin 2021 de la librairie Le Point Virgule qui se trouvait rue d’Auron ont pesé favorablement dans sa décision de se lancer dans cette nouvelle aventure. Sa librairie-café vient en complément de deux autres librairies déjà existantes rue Coursalon : Librairix (spécialisée BD et jeunesse) et Les Pages du Donjon (spécialisée jeunesse et jeunes adultes).

Un financement participatif

Celles et ceux qui veulent soutenir son projet peuvent se rendre sur la plateforme okpal.com où Magali Gibeau a ouvert une cagnotte en ligne qui court jusqu’au 11 avril avec pour objectif de collecter 10 000 euros.