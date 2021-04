La Nouvelle Éco : à Bourges, Mobicap construit une résidence au concept novateur

“Aujourd’hui, faute d’un logement adapté, une personne âgée encore autonome peut se retrouver en EHPAD. Nos résidences constituent une solution intermédiaire entre le domicile et l’EHPAD ou le foyer d’hébergement, explique Myriam Malidor, directrice de la commercialisation de Mobicap.

C’est justement en constatant que l’offre existante en résidences pour seniors en France ne répondait pas à toutes les demandes que Christophe Clamagéran, acteur dans l’immobilier depuis une vingtaine d’années, a fondé en 2018 la société Mobicap. Cette société a développé un concept de résidences adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR) ouvertes à la fois aux personnes âgées en perte d’autonomie et aux personnes en situation de handicap dans une démarche inclusive.

Un fonds d’investissement suédois

Financé par un fonds d’investissement suédois, Mobicap a un objectif de 500 logements construits d’ici fin 2021 et 2000 fin 2022 sur l’ensemble du territoire. Une première résidence sera livrée en septembre prochain à Abbeville (Somme). À Bourges, les travaux vont débuter en juin au 12 avenue de Gionne dans l’éco-quartier Baudens en partenariat avec Territoria (Société d’économie mixte du Cher).

La future résidence comprendra 31 logements T2 et T3 en location, ce qui correspond à la moyenne des autres résidences afin de favoriser la création de liens sociaux entre les locataires. Les appartements seront livrés meublés et seront dotés du confort et des technologies domotiques. Des services à la personne (aide au lever ou au coucher, aide au repas...) seront également proposés.

Une recherche d’alternatives aux EHPAD

Les conditions de vie dans les EHPAD, et en particulier les mesures imposées pour lutter contre la propagation du Coronavirus, poussent certains résidents et leur famille à rechercher des alternatives à ce type d’hébergement. “Avec la crise sanitaire, notre projet prend tout son sens, estime Myriam Malidor. La demande s’est accélérée. Nous avons eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient quitter leur EHPAD pour pouvoir voir leur famille. Le frein a été que nous n’avions pas encore de résidences livrées.”

La pré-commercialisation de la future résidence Mobicap à Bourges a débuté en novembre 2020 mais elle a été freinée par le contexte sanitaire avec l’impossibilité d’organiser des réunions d’information et d’aller à la rencontre des futurs locataires. Deux webinaires été organisés en janvier et en mars mais Myriam Malidor le reconnaît : “Au téléphone et par internet, c’est plus compliqué.” 70 % des logements ont été retenus à ce jour. La résidence sera livrée en août 2022.