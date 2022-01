La Nouvelle éco : à Bourges, MPO, fournisseur pour le secteur auto, tire son épingle du jeu

MPO Bourges (ex-fonderie de Mazières) est un des onze sites de production du groupe normand, Mécanique de précision de l’ouest. Celui-ci travaille dans le secteur de l’automobile et emploie 450 salariés dont une vingtaine dans le Cher. L’usine de Bourges est spécialisée dans l’emboutissage de pièces. Elle fabrique notamment un élément de fermeture de porte à 100 000 exemplaires par semaine pour Peugeot.

Plus de visibilité sur l'utilitaire

La crise du secteur de l’automobile se fait moins durement sentir chez MPO, fournisseur de rang 2, que pour d’autres sous-traitants. “70 % de notre chiffre d’affaires se fait dans l’automobile dont la moitié sur du véhicule utilitaire, explique Cédric Riotte, directeur de l’usine. On est sur des volumes moins importants mais on est un peu moins impacté par les variations du marché. Quand on travaille sur un véhicule utilitaire, c’est pour une période de 7 à 10 ans, donc on a plus de visibilité.”

Après deux mois et demi d’arrêt pendant le premier confinement, le travail a repris en journée et non plus en 2x8 en se recentrant sur la production avec des gains de productivité à la clé. MPO a également réussi à anticiper pour partie la hausse des matières premières, le prix de certains aciers ayant doublé en l’espace de quelques mois. À l’arrivée, l’usine a fini l’exercice annuel avec un résultat record.

Cinq recrutements à venir

MPO Bourges aborde 2022 avec confiance. Un million d’euros va être investi dans une nouvelle presse automatique. L’usine est sur le point de démarrer la production de pièces pour la plateforme BCB de Renault destinée à fournir des pièces communes à plusieurs véhicules électriques. Elle est aussi en attente d’un nouveau marché pour un véhicule utilitaire en 2023 qui lui permettra de garantir 50 % de son chiffre d’affaires sur une période de sept ans. Cinq recrutements sont prévus sur les deux prochaines années.