La Nouvelle éco : à Bourges, Patrick Audoucet, un caviste qui a de la suite dans les idées

Patrick Audoucet est une figure bien connue dans le Cher. Depuis 2014, sous l'enseigne “Ma Cave en balade”, ce caviste passionné est présent sur plusieurs marchés, notamment à la halle au blé à Bourges. Sa carte réunit près d’une centaine de références, véritable cartographie des différentes appellations hexagonales. Devant son stand, il installe une terrasse où il propose des ardoises de charcuterie accompagnées d’un verre de vin ou de limonade pour ceux qui ne boivent pas d’alcool.

Un camion sur-mesure

Monter et démonter son stand lui prenait beaucoup de temps et d’énergie. Il a donc décidé d’investir dans un camion magasin dont il a dessiné l’aménagement intérieur en fonction de ses souhaits et de ses besoins. Il a en particulier fait installer une ouverture sur le devant avec deux marches afin de pouvoir aller servir facilement ses clients en terrasse.

“Ce camion va me permettre d’être plus mobile et donc d’être présent à plus d’endroits, le matin ici, l’après-midi ailleurs”, explique Patrick Audoucet qui a également dans l’idée de s’installer sur la place de villages où il n’y a plus de bistrots. Ce qu’il aime par-dessus tout dans son métier, “c’est le relationnel”.

Avec la brasserie Bos à Bourges

Pour coïncider avec le lancement de son nouveau camion, il a fait faire un vin rouge et une bière avec l’étiquette “Ma Cave en balade”. Il s’est associé pour le vin à Nicolas de Saint-Exupéry - arrière petit-neveu de l’aviateur - du domaine de La Chartreuse de Mougères, près de Pézenas (Hérault) et pour la bière avec la brasserie artisanale Bos à Bourges. Ce sera d’ailleurs la seule bière qu’il proposera : une bière blonde aromatisée au jus de Carignan avec un peu d’hibiscus et de fruits rouges.

Premier marché pour Patrick Audoucet avec son nouveau camion ce samedi 11 décembre à la halle au blé à Bourges.