La Nouvelle éco : à Bourges, Philip Davies conçoit des mini-batteries pour vélos à assistance électrique

Cet ingénieur dans l’aéronautique a conçu un système innovant de batteries compactes et assemblables pour vélos électriques. Il vient de créer sa startup et mise sur un marché en pleine croissance.

Britannique installé depuis dix ans en France, Philip Davies travaillait chez l’équipementier aéronautique Auxitrol à Bourges mais il avait depuis longtemps le projet de créer sa propre entreprise. Il a quitté l’entreprise en 2019 avant le début de la crise sanitaire pour plancher sur un projet de reconditionnement de batteries pour les vélos à assistance électrique (VAE).

L’idée lui est venue en voulant s’en acheter un d’occasion. “Je me suis aperçu qu’il y avait un grand écart de prix qui était lié à l’état de la batterie. Cela m’a amené à m’intéresser au côté technique de ces batteries”, explique Philip Davies.

Un marché en pleine croissance

Son projet a pris un peu de retard avec le Covid. En décembre dernier, il a créé une startup, Aixvolt. Son premier axe est le reconditionnement de batteries. Il a installé un atelier de dans sa maison. “En 2021, il s’est vendu 500 000 VAE en France. Le marché est en pleine croissance. Or, la durée de vie d’une batterie est limitée, de 3 à 5 ans. C’est le bon moment pour se lancer”, estime-t-il.

En plus du reconditionnement, Philip Davies a conçu un système innovant de batteries compactes “qui s’assemblent comme des Légo”. Ces mini-batteries, moins chères à l’achat, offrent une autonomie chacune de 25 km. L’idée est de proposer une offre adaptée aux besoins et au budget des propriétaires de VAE. Une partie de sa stratégie est également tournée vers les personnes qui souhaitent transformer leur vélo traditionnel en VAE. Il est actuellement à la recherche de partenaires pour effectuer la sous-traitance et établir ses capacités de production.

Lauréat régional

Philip Davies fait partie des douze premiers lauréats du French Tech Tremplin en Région Centre Val de Loire. Ce programme national qui vise à favoriser la diversité et l’égalité des chances au sein de l’écosystème tech français. Philip Davies va bénéficier d’une aide de 30 000 euros et du financement d’un an d’accompagnement par un incubateur ou accélérateur du territoire. “Grâce à ce programme, mon projet va pouvoir prendre de la vitesse”, se réjouit-il.