La Nouvelle Éco : à Bourges, Powergym gonfle ses ventes avec la Covid

Venue des États-Unis il y a cinq ans, la tendance du home gym (sport à domicile) progresse en France. Disposer d’un équipement chez soi libère des contraintes et des désagréments des salles de sport (déplacements, horaires d’ouverture à respecter, affluence en fin de journée...). La fermeture de ces salles pendant le confinement et encore aujourd’hui a amplifié le phénomène comme l’ont constaté Alex Rush et Guillaume Jacquelin.

Ces deux jeunes Berruyers, amis depuis le lycée, se sont associés pour créer en janvier 2020 leur startup : Powergym. Son site internet propose tout le nécessaire pour monter sa salle de gym à la maison, des appareils de musculation en passant par le revêtement de sol ou la climatisation. C’est en voulant aménager sa propre salle de gym il y a cinq ans qu’Alex Rush a eu l’idée du concept : “C’était très compliqué, je devais aller sur plusieurs sites pour commander”.

Un bon référencement

Le bon référencement de Powergym a fait que le nombre de visiteurs est passé au printemps 2020 de 200 à 3000 par jour. Des acheteurs se sont aussi tournés vers Powergym quand de grandes enseignes se sont retrouvées en rupture de stocks. De mars à décembre les ventes ont été en forte progression. “Nous avions un objectif de 150 000 euros de chiffre d’affaires pour notre première année, nous avons fait 1,71 million d’euros. Nous avons gagné cinq ans de développement. On court derrière l’entreprise qui ne cesse de grossir”, résume Alex Rush.

Avec la crise, Powergym rencontre des difficultés d’approvisionnement mais le fait d’être une start-up lui offre plus de souplesse. Elle s’est ainsi tournée vers des fabricants européens en Allemagne, Tchéquie et Slovénie. “Nous avons moins de choix sur certains équipements mais nous sommes en mesure de répondre à toutes les demandes”, précise le co-fondateur de Powergym.

Un déménagement en mai

Victime de son succès, la startup a dû mettre de côté pour le moment la création d’un configurateur sur son site internet destiné à proposer des solutions adaptées en fonction des besoins et du budget des clients. Elle donne pour l’heure la priorité à la gestion des commandes qui s’effectue manuellement. Prochaine étape : son départ de l’hôtel des entreprises de Bourges Plus pour un local de 240 m2 à Saint-Doulchard qu’elle devrait intégrer début mai avec le projet d’y aménager un grand showroom.