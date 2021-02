La Nouvelle Éco : à Bourges, PR3, spécialiste dans la confection haut de gamme, retrouve de la visibilité

Si le secteur du luxe a été relativement épargné par la crise, il n’en pas a pas moins subi le contre-coup. C’est le cas PR3, à Bourges, l’une des quatre entités des Ateliers JYHB spécialisés dans la confection haut de gamme en mode masculine et féminine. Cette société, qui travaille pour les plus grandes marques françaises, a été créée en Dordogne en 1999 par Jean-Yves Bohère. Ce dernier a racheté PR3 en 2014.

La fermeture des boutiques pendant plusieurs mois en 2020 a entraîné une baisse des commandes et donc de l’activité. “Nous avons compensé par la fabrication de masques et de surblouses, notamment à Bourges”, explique Jean-Yves Bohère L’annualisation du temps de travail a permis de limiter le chômage partiel.

50 salariés à Bourges

Avec 50 salariés sur un effectif global de 130, PR3 est le site le plus important. On y trouve des coupeurs, des patronnières/modélistes, des prototypistes monteuses de modèles et des opérateurs en confection. Le site berruyer est spécialisé dans la taille, les pièces à manches et les accessoires textile et cuir. “Notre rôle est d’apporter des solutions à toutes les marques qui nous sollicitent avec un niveau de service le plus pointu possible”, précise Jean-Yves Bohère.

Dans l'atelier PR3 à Bourges - JYBH

Travailler dans le secteur du luxe a été une chance, estime-t-il : “Les modèles économiques de nos clients sont extrêmement solides avec une forte capacité de résilience et de rebond.” Si les volumes ont diminué, les donneurs d’ordre ont continué à faire appel au façonnier, “un soutien qui nous a permis de limiter la casse”.

Un impact positif de la crise

Pour le chef d’entreprise, la crise sanitaire a aussi un impact positif : “elle nous a permis de nous remettre en cause et elle a accéléré les réflexions déjà initiées et de les engager à plus grande échelle”. Il envisage de revoir le modèle économique de son entreprise et de se tourner vers d’autres marchés porteurs.

Chez PR3, on travaille actuellement sur la collection automne/hiver 2021-2022. “Aujourd’hui, j’ai retrouvé un horizon de commandes de trois à quatre mois, ce qui n’est pas si mal, juge Jean-Yves Bohère. Il y a des indices qui nous font penser que l’on devrait retrouver des volumes d’avant la crise de la Covid.”