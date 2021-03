La Nouvelle Éco : à Bourges, Psicom 18 accompagne la transition numérique des commerçants

Spécialisée dans la confection de cartes et de badges en PVC, la PME berruyère Psicom 18 s’adapte au contexte de la crise sanitaire en proposant un site internet prêt à l’emploi pour développer le click and collect.

Créée en 1995 à Bourges par deux associés, Bruno Lervat et Éric Truffault, la société Psicom 18 est spécialisée dans la confection de cartes (cartes de fidélité ou cartes d’étudiant par exemple) et de badges d’identification. Ses clients sont principalement des commerçants qui ont parfois plusieurs boutiques et de grandes enseignes dans les secteurs de l’automobile et de la décoration. Ils se trouvent en France, dans d’autres pays européens et en Afrique.

20 millions de cartes en PVC

En 2019, Psicom 18 a fabriqué 20 millions de ces cartes en PVC. La fermeture prolongée en 2020 des boutiques et restaurants a entraîné un ralentissement de la demande estimé entre 15 et 20 %. Les commandes se faisant souvent au semestre ou à l’année, l’effet va s’étaler dans le temps en fonction des stocks.

Durant le premier confinement, la société berruyère s’est servie de ses machines pour un autre usage : la fabrication de visières et de protections de bureaux en PVC pour ses clients. Forte de son expertise auprès des commerçants, elle a également développé au cours de l’année 2020 une solution de site internet prêt à l’emploi - dénommée Fideclick - avec une base que le professionnel peut facilement personnaliser et alimenter.

Surfer sur le click and collect

La crise sanitaire a en effet accéléré la digitalisation du commerce. “Elle a aussi changé notre façon de consommer en nous tournant davantage vers des commerçants de proximité. C’est le moment pour eux de prendre le virage du numérique”, estime Quentin Lervat, commercial au sein de Psicom 18. Il est par ailleurs persuadé que le click and collect mis en place dans l’urgence pour palier l’interdiction temporaire de recevoir la clientèle en boutique durera au-delà de la crise. Cette possibilité est mise en avant par la solution Fideclick afin d’accentuer leur rayonnement local d’un commerce et de développer son chiffre d’affaires.

La phase de commercialisation vient tout juste de débuter. Cette solution est accessible moyennant le prix d’un abonnement mensuel mais sans commission sur le chiffre d’affaires comme c’est le cas sur certaines plateformes. Psicom 18 associe cette solution à un logiciel (FideliCloud) qu’elle a développé depuis plusieurs années et qui permet aux clients de cumuler des points et de profiter de remises lors de ses achats en ligne.

Pour autant, assure Quentin Lervat, la carte de fidélité en PVC, qui véhicule l’image du commerce telle une carte de visite, a encore de beaux jours devant elle.