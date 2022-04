La Nouvelle éco : à Bourges, Roboethic conçoit des robots pour aider les personnes âgées

Créer des robots pour soulager le personnel des établissements de santé dans certaines tâches répétitives et pour aider des personnes âgées en perte d'autonomie dans leur quotidien sont à l’origine de Roboethic, une société née à Bourges en 2016 et qui s’est depuis ouverte à d’autres horizons.

Flavie Laborie a co-fondé en 2016 la société Roboethic avec Gaël Valério. Mais c’est en 2010 que l’idée lui est venue : “Ma grand-mère, qui était âgée de 98 ans, vivait seule chez elle. Elle a fait une chute et s’est cassée le col du fémur. Son boîtier de téléalarme ne s’est pas déclenché. Elle est restée étendue sur le sol une vingtaine de minutes jusqu’à ce qu’une voisine la découvre”, se souvient-elle.

Cet événement l’a marquée : “j’ai trouvé étonnant que cela puisse encore se produire à une époque comme la nôtre”. Au Japon par exemple, il existe des robots conçus pour aider les personnes en perte d’autonomie. “Un robot est capable de déclencher une alarme en entendant une personne appeler au secours ou à partir de la position anormale du corps”, explique Flavie Laborie.

"Redonner du temps à l'humain"

Roboethic, qui s’appuie sur une cinquantaine de développeurs de différentes nationalités, s’est donc spécialisée à ses débuts dans le montage et l’intégration de robots pour venir en aide à des personnes âgées et pour soulager le personnel de structures de santé dans certaines tâches répétitives comme aller chercher des résidents dans leur chambre à l’heure des repas ou ramasser les poubelles, le but étant de “redonner du temps à l’humain”.

Roboethic travaille avec une cinquantaine de développeurs. - Roboethic

Une large gamme de robots a été développée. On les retrouve dans une quarantaine d’établissements de santé en France (mais pas dans le Berry), en Angleterre, en Italie et en Allemagne. En France, leur présence est encore mal acceptée. Le coût assez élevé est aussi un frein. Flavie Laborie assure que les établissements qui ont franchi le pas ont un bon retour sur investissement et que ces robots ont contribué à une amélioration sensible des conditions de travail.

À partir de 2019, Roboethic a développé des solutions dans le domaine du nettoyage. Avec la crise sanitaire, les demandes de ces robots à l’achat ou en location se sont multipliées. La société répond aussi à des demandes particulières : un glacier lui a par exemple commandé un robot capable de préparer ses coupes de glace.

La santé reste malgré tout le cœur de métier de Roboethic. “On espère pouvoir en faire un jour pour des particuliers”, confie Flavie Laborie. Suite à une levée de fonds, un robot est actuellement en phase de test.