La Nouvelle éco : à Bourges, une nouvelle ligne de bus pour se rendre à son travail

Une nouvelle ligne de bus a été créée depuis la rentrée à Bourges. “C’est un véritable enjeu d’abord écologique que les usagers utilisent davantage les transports en commun ou d’autres modes de déplacement et c’est un enjeu également économique quand on voit la flambée du coût des carburants”, estime Jean-Michel Guérineau, adjoint au maire de Bourges et président du syndicat mixte Agglobus.

La ligne 17 dessert les zones d’activités de Beaulieu, La voie-Romaine, César et Orchidée situées à proximité de l’échangeur de l’A71 et qui étaient jusqu’ici mal desservies. Un millier de salariés travaille sur ces zones. Il existait jusqu’à présent un service de bus à la demande mais qui “ne fonctionnait pas”, reconnaît M. Guérineau.

Le projet a été monté avec l’ensemble des acteurs concernés dont l’association Be sud, qui regroupe les entreprises du secteur. La ligne propose deux allers/retours le matin, un le midi et trois le soir aux heures d’embauche et de débauche.

Une montée en puissance attendue

Le démarrage est timide : la ligne 17 comptait fin septembre une dizaine d’usagers réguliers. Mais Jean-Michel Guérineau se veut confiant : “On ne change pas les habitudes du jour au lendemain. Il faut que cela monte en puissance. La ligne 2 qui dessert la zone de La Charité est une des plus utilisées. Et un bond en avant de 30 à 40 % est attendu sur l’ensemble du réseau avec le passage à la gratuité qui interviendra en septembre 2023.”

Autre changement sur le réseau, la ligne 4 qui s’arrêtait à la hauteur de l’aéroport, sera prolongée jusqu’à la zone des Varennes à partir du 7 novembre.