La nouvelle éco : à Bourgoin-Jallieu, les commerces de proximité ne croient pas à leur réouverture rapide

Elle se démène chaque jour pour garder le lien avec ses clients. Amandine Chatelus, qui tient la boutique de chaussures "talon pointe" dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu, multiplie les initiatives pour maintenir un peu de son activité, malgré ce deuxième confinement qui l'oblige à fermer boutique. Une mobilisation à l'image de nombreux autres commerçants berjalliens réunis au sein de l'association Passion Commerces. Amandine Chatelus était l'invitée de "la nouvelle éco de France Bleu Isère ce jeudi.

La tendance ne semble pas à un assouplissement, est-ce que vous y croyez encore ?

Honnêtement je n’y crois plus. Les informations qui s’échappent un petit peu ne vont pas dans le sens d’une réouverture et jusqu’à présent, ça a été le sens des choses de nous fermer administrativement donc je n’y crois plus.

Comme d'autres bien sur, vous avez mis en place une boutique 100% en ligne ?

Oui, on n'a pas le choix, je ne vous cache pas que je suis vraiment inquiète pour le commerce de proximité. Il y a tout un avenir en jeu, des familles qui en dépendent, des salariés... etc. Par contre, je suis admirative de voir que les commerçants se mobilisent, se battent, ne lâchent rien. Et donc nous, comme les autres, on a mis en place de très nombreuses choses, on tente de rester positif, on pense à nos clients. Il y a évidemment le "clic and collect", l’initiative "enbasdemarue.fr" lancé par la CCI du Nord Isère. C’est notre plateforme de commerce en ligne. On s’est approprié cet outil-là, on invite nos clients à aller dessus parce que c’est le seul canal qui reste ouvert pour nous. Vous y retrouvez tous les articles possibles et imaginables classés par boutique ou par catégorie. Tout est organisé en "clic and collect", en livraison. Vous pouvez aussi aller récupérer vos commandes chez des commerçants de bouche qui sont autorisés à ouvrir, par exemple aller chercher vos chaussures dans une boulangerie ou vos jouets chez un chocolatier. Il faut aussi saluer cette solidarité qui joue entre commerçants.

Vous avez lancé aussi une opération qui s’appelle "les ingénieuses", de quoi s’agit-il ?

Là encore ça se passe sur Internet, c’est un concept un peu particulier. Á l’origine, on imaginait la réserver à la vente de seconde main. On sait que nos clientes et clients sont confinés chez eux, qu’ils ont le temps de faire le tri dans leur placard, donc l’idée c’est de les inviter à nous ramener éventuellement, pour les revendre dans un second temps et en faire profiter d’autres personnes, des articles dont ils ne se servent plus. L'idée première c'est de donner une seconde vie. Mais honnêtement, ça nous sert aussi à écouler nos stocks des collections précédentes, à des prix très attractifs, puisque nous avons une vraie question de stocks qui s'entassent dans nos boutiques au fil des semaines. C'est aussi un vrai problème pour nous.

