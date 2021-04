La "nouvelle éco" : à Bourgoin-Jallieu le chocolatier Franck Berger s'active à la veille du week-end de Pâques

Le célèbre chocolatier berjallien Franck Berger était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce vendredi à 7h15 à la veille du week-end de Pâques, traditionnellement l'un des temps forts de l'année.

Est-ce que Pâques ça vaut Noel en terme d’activité ?

Alors non quand même pas, on va dire c’est à peu près la moitié du chiffre d’affaires de ce que l’on fait à Noël, mais ça reste le deuxième temps forts de notre année.

L’an dernier, la fête avait été gâchée par un confinement très strict, est-ce que cette année ça s’annonce mieux ?

Ah bah oui ça n’a même rien à voir par rapport à l’année dernière ! Le confinement est totalement différent, les gens travaillent quand même beaucoup plus, sortent, font des courses. En plus en Isère, par rapport peut-être au département du Rhône juste à côté, c’est que cette semaine on pouvait encore circuler librement. Donc oui, on a du monde, on a beaucoup d’activité.

Vous êtes un des rares chocolatier en France a torréfier vous-même vos fèves de cacao, pourquoi ce choix ?

Oui on s’est lancé dans cette aventure il y a à peu près huit ans. On est torréfacteur, on choisit nos fèves de cacao partout dans le monde. Normalement au mois de mai, je devrais même partir en Colombie pour aller voir mes producteurs colombiens, ceux à qui je prends des fèves, ça va me permettre de voir les plantations de cacao et tout ça, on maîtrise tout d’un bout à l’autre.

Et ça fait la différence ?

Alors c’est un plus évidemment. Après, c’est vrai que tous mes confrères aux alentours se fournissent chez Val Rhona ou chez d’autres qui font de très bonnes fèves torréfiées. Nous on a voulu se différencier mais tous les artisans chocolatiers du secteur ont quand même de très bons chocolats chez eux.

Combien êtes-vous à travailler au sein de votre chocolaterie ?

Alors nous avons trois vendeuses, au laboratoire nous sommes cinq, donc c’est une petite entreprise dynamique.

Quels conseils vous nous donnez pour ce week-end : noir ou au lait ?

Alors un bon chocolat déjà c’est le chocolat que l'on aime. Ce qui est vrai, c’est que nous, on ne fait pas le chocolat blanc. Moi faisant venir des fèves de cacao je ne vois pas d'intérêt de fabriquer du chocolat blanc, dans lequel on ne trouve pas de fève de cacao puisque le chocolat blanc c'est un mélange de beurre de cacao avec du lait en poudre du sucre. Donc le blanc, je ne le fais pas, mais pour le reste effectivement, noir ou au lait, chacun fait comme on veut.

Noir ou au lait : le bon chocolat, c'est celui qu'on aime

De toute façon, Pâques c’est la seule période de l’année où l’on va vendre autant de chocolat au lait que de chocolat noir. Souvent on dit que les enfants préfèrent le chocolat au lait, mais pas du tout ! Il y a des enfants qui mangeront que du noir et on aura des personnes d'un certain âge qui ne prendront que du lait. C’est fini l’époque où les enfants étaient habitués au sucre. Pour ma génération, nous on a été "élevé" au sucre, était "éduqué" au sucre. Nos grand-mères avaient toujours des bonbons dans le placard mais aujourd’hui les grand-mères, je peux vous dire que si elles ont des bonbons dans le placard, elles se font taper sur les doigts par les belles-filles. Nous d'ailleurs on n'a plus de rayon confiseries dans la boutique.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?