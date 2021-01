La nouvelle éco: à Bourgoin-Jallieu les soldes démarrent en douceur mais les commerçants innovent pour séduire

Alors que les soldes d'hiver ont démarré hier, on prend des nouvelles des commerçants de proximité qui ont subi deux fermetures administratives lors des deux confinements l'an dernier. Exemple à Bourgoin-Jallieu avec Amandine Chatelus. La co-présidente de Passion commerce, l'union des commerçants du centre ville de Bourgoin-Jallieu était l'invité de "la nouvelle éco" de ce jeudi sur France Bleu Isère.

Comment s'est passée cette première journée de soldes ?

Alors je ne vous cache pas que ça a démarré timidement. On a eu quelques habitués qui étaient au rendez-vous assez tôt, mais pour le reste, il n’y a pas eu le le rush, le flux aussi important qu’on a d’habitude un premier jour de soldes. Ce sentiment est partagé par mes collègues des autres magasins du centre-ville. Certes la rue piétonne était animée mais pas autant que ce qu’on voit d’habitude pour un premier jour de soldes c’est certain.

Redoutez-vous que les clients privilégient internet un peu comme on l’a ressenti à Noel ?

Alors, en ce qui nous concenrne, je vous dirai qu’à Noël ça s’est plutôt très bien passé pour les commerçants de Bourgoin-Jallieu. On a eu vraiment des clients au rendez-vous tout le mois de décembre, et je crois pouvoir dire qu’on a tous terminé ce fameux mois en positif. Et ça nous a permis de rattraper un peu le mois de novembre. D'ailleurs nos clients nous disaient qu’ils étaient aussi là par mesure de soutien envers nous, on a beaucoup apprécié.

Alors comment expliquez-vous du coup ce début timide ?

Je pense tout simplement la crainte du traditionnel rush du premier jour. Certains clients ont sans doute eu peur qu’on soit trop nombreux dans les magasins pendant ces soldes. Ensuite, il faut reconnaître que la fermeture anticipée à 18 heures avec le couvre-feu ne facilite pas les choses même si on s’est adaptés à ça. Par exemple, on est presque tous ouverts entre midi et deux pour les soldes, c’est l’occasion aussi de faire de très bonnes affaires chez nous puisqu’on est nombreux à avoir vraiment joué le jeu cette année, et à faire des vrais démarques dès le premier jour des soldes.

Vous proposer aussi des créneaux où le magasin est "privatisé" pour vos clients, pourquoi ?

J'ai décidé de réserver des créneaux entre 9 heures et 10 heures le matin, avant l’ouverture de la boutique. Je les propose à celles et ceux qui souhaitent être reçus en petit comité. J’estime que certains de mes clients peuvent avoir peur de venir lors des moments où le magasin est ouvert. Certains clients sont aussi peut-etre fragilisés, font peut-être parti des publics sensibles, par rapport au virus et qui donc ne voudraient pas prendre de risque. Donc ça leur permet d’être accueillis dans des conditions un peu privilégiées et d’être plus tranquilles pour faire leurs achats.

