La nouvelle éco : à Bourgoin-Jallieu, Sofileta se lance dans les masques "grand public"

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, gros plan sur l'entreprise berjalienne Sofileta, spécialisée dans toutes formes de textiles techniques et qui se lance dans la conception et la vente directe de masques pour le grand public.

Rappelez-nous d’abord l'histoire et l'activité de Sofileta ?

Il s'agit d'une entreprise textile qui existe depuis 1911 à Bourgoin-Jallieu. Une vieille entreprise dans son âge, mais très innovante dans sa façon de travailler, dans les produits que nous proposons. Nous existons d’ailleurs sur plusieurs autres sites de production en Isère et employons plus de 250 personnes dans le secteur textile.

Nous proposons des tissus techniques et fonctionnels, à la fois pour le luxe, le sport, l’industrie aéronautique, les pompiers, les protections individuelles pour les agents qui sont dans les industries à risque etc... En gros, ça va de la petite culotte jusqu’à l’armature pour les gros avions.

En mars vous vous êtes lancés dans les masques en tissus lavables que vous vendiez aux professionnels, là vous décidez de les vendre au grand public, pourquoi ?

Ce n’est pas notre métier de base, évidemment, de fabriquer des masques. Nous n’avions jamais fabriqué de masques avant, mais comme on est des industriels du textile, on s’est penché sur le sujet pendant le premier confinement. On n'a rien sorti dans la précipitation, ensuite on a conçu un masque très satisfaisant au niveau des normes AFNOR et qui nous a permis d’être un acteur auprès des collectivités locales, entre autres, à ce moment-là.

Ensuite, c’est vrai que l'on a perfectionné nos produits, on a fait beaucoup de recherches et là on lance deux gammes de masques pour le grand public : la gamme "Lib'AirMask" et la gamme "Fant'ask" qui sont deux types de masques un petit peu différents. Dans les deux cas ils répondent aux normes sanitaires, sont lavables vingt fois pour l'un, dix fois pour l’autre.

Ces masques, nous allons les vendre sur un site internet que nous ouvrons à l’occasion. La boutique doit ouvrir aujourd’hui. Il s’agit de masques qui apportent beaucoup de confort et de légèreté avec une technologie assez révolutionnaire pour ce qui est des membranes.

Ça aussi c’est original, ce n’est pas votre métier de faire de la vente ?

C’est une nouvelle aventure en effet, nous comptons aussi sur l’air du temps, sur la prise de conscience des consommateurs qui sont désormais sensibilisés à une "consommation responsable", au fait de faire travailler les industriels français.

Est-ce que ça va vous permettre d’éviter le chômage partiel ?

On a eu une période de chômage partiel au premier confinement mais notre politique, depuis toujours, c’est de préserver les emplois. Cette production de masques pour le grand public ne va pas compenser le reste notre activité mais c’est une activité complémentaire. Pour sauver l’emploi, heureusement notre activité a bien repris sur nos différents secteurs d'activité que nous évoquions au début. C'est bien reparti donc nous pouvons conserver tous nos emplois.

