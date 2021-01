La nouvelle éco : à Bourgoin-Jallieu, un groupe Facebook pour mettre en relation clients et entreprises

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui, gros plan sur un groupe Facebook qui réunit des entrepreneurs de différents secteurs. Le but : se recommander mutuellement et mettre en relation ces entreprises avec des clients.

Sophie Aucourt, patronne de l'entreprise ADP (Aucourt Design Peinture) et créatrice du groupe Facebook "entrenous38" était l'invitée de "La nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15. Le groupe réunit une quarantaine de TPE-PME du secteur de Bourgoin-Jallieu et de la Tour du Pin, le but est de faire se recommander mutuellement.

Comment est née cette idée ?

À l’origine, c’était un groupe privé que j’ai lancé sur WhatsApp pendant le premier confinement. Je me suis assez vite aperçue que nous allions entrer dans une crise économique importante et qu’il devenait primordial de regrouper des entreprises et des commerçants du Nord Isère pour essayer de maintenir un certain niveau d’activité. Donc, j’ai créé ce groupe, et de fil en aiguille, nous sommes devenus un groupe qui a grossi avec une quarantaine de membres actifs et nous sommes désormais sur Facebook pour toucher plus de monde.

Quel est le principe ?

C'est tout simple, il s'agit de mise en relation, de se recommander les uns les autres. Nous avons pas mal d’entreprises dans le bâtiment, donc un maçon, un électricien, des plombiers... Un client nous demande par exemple d’intervenir chez lui et nous nous pouvons recommander et tous ces corps de métier.

Imaginons un couple qui vient s’installer dans la région, nous avons dans notre groupe une agence immobilière, ensuite il a besoin d’un maçon pour des travaux, ou d'un plombier, on peut répondre, on peut même aller plus loin. Par exemple, l’épouse de ce couple recherche ensuite une esthéticienne ou une coiffeuse, nous avons aussi ça dans le groupe. Nous multiplions les corps de métiers, ça va de la communication au bâtiment en passant par l’intérim, la sécurité, les alarmes, les services à la personne...

Combien avez-vous d’abonnés qui vous suivent sur cette page ?

Alors sur notre page Facebook nous avons 647 abonnés, pour une quarantaine d’entrepreneurs en TPE ou PME.

Pourquoi êtes-vous passé via Facebook ?

En fait, notre projet c'est de créer prochainement notre propre plate-forme. Nous voulions avoir quelque chose qui soit facile à utiliser, moins lourd. Notre projet ce sera une centrale d’achat qui permettra aux personnes de nous retrouver facilement pour un certain nombre de services et de prestations.

Si on est un professionnel, comment peut-on figurer dans votre groupe ?

Alors il suffit déjà de nous faire une demande sur le groupe Facebook par la messagerie privée (Messenger). Nous étudions ensuite les profils et les demandes et nous y répondons. Le but étant effectivement de ne pas multiplier les entreprises qui seraient concurrentes au sein du même groupe.

