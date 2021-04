La nouvelle éco : à Boves, l'entreprise Biomarques veut créer dix postes d'ici la fin de l'année

L'entreprise des Hauts-de-France Biomarques, dont le siège social et l'entrepôt sont situés à Boves (Somme), lance ce lundi 12 avril sa plateforme de commerce en ligne. L'entreprise proposera 2 000 articles issus de l'agriculture biologique : allant des produits alimentaires à ceux d'hygiène et cosmétique mais aussi adaptés pour les bébés. Biomarques espère compter 10 000 références dans son catalogue d'ici l'été 2021.

10 embauches d'ici fin 2021 à Boves, 30 % des salariés en situation de handicap

La firme compte 20 salariés, dont 14 CDI, sur son site samarien, et des collaborateurs également dans la métropole de Lille, qui sont en charge du marketing. "Dans la Somme, on a notre siège social et un entrepôt où se trouvent la partie logistique et l'équipe administration des ventes, explique le cofondateur de la société, Arnaud Monier. On est constitué en entreprise sociale et solidaire ; la première mission, c'est d'incorporer 30 % de nos collaborateurs en situation de handicap. On est convaincu qu'on est capable de développer une activité rentable en se souciant en permanence de ce qui nous entoure, à la fois au niveau social, économique et éthique."

Et dans la région de Boves, Biomarques ambitionne d'embaucher : _"_À moyen terme, donc, d'ici la fin de l'année 2021, on ambitionne d'avoir une trentaine de collaborateurs sur la région de la Somme et à trois ans, 50 collaborateurs, détaille Arnaud Monier. Ce sera systématiquement des CDI à temps plein, toujours avec l'objectif d'embaucher 30 % des collaborateurs en situation de handicap".

1 euro pour l'association ELA France à chaque transaction sur le site Biomarques

En plus de son engagement pour les salariés, l'entreprise Biomarques travaille avec trois associations : "Nous avons signé un partenariat avec la présidente de l'association ELA France, qui lutte contre la leucodystrophie : pour chaque transaction sur notre site internet, nous reversons directement un euro à l'association".

Biomarques travaille également avec l'association l'Enfant Bleu, dédiée aux enfants victimes de violences, ainsi que l'association Imagine, qui lutte contre le cancer des ovaires. "On n'est pas juste une entreprise sociale et solidaire sur le papier, on prend vraiment des engagements", conclut Arnaud Monier.