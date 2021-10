La nouvelle éco : à Boves, l'entreprise de BTP Technitoit propose 10 CDI à pourvoir rapidement

10 CDI : c'est ce que propose l'entreprise de BTP Technitoit dans son agence de Boves, tout près d'Amiens. Cette société de 19 employés à Boves, spécialisée notamment dans la rénovation des toitures, cherche urgemment à augmenter ses effectifs. "Nous cherchons deux couvreurs, deux façadiers et six techniciens conseil avec un profil commercial", détaille le directeur de Technitoit en Picardie, Benoît Westland. L'entreprise compte 80 agences partout en France, dont trois en Picardie : Boves, Beauvais et Compiègne.

Des travaux de rénovation de toiture, de façade

Dans le détail, la société Technitoit recherche "des couvreurs, qui peuvent faire de la rénovation de toiture, de remplacement à neuf et d'entretien de toiture, explique Benoît Westland. Pour les façadiers, il nous faut des personnes capables de faire des applications d'hydrofuges, des enduits projetés, des revêtements de façade type isolation extérieure. Et pour ce qui est des _commerciaux_, nous cherchons des personnes qui aiment le contact avec les clients, qui aiment conseiller sur les besoins des gens."

Technitoit explique rechercher aussi bien des personnes en sortie de formation qu'avec de l'expérience, "l'essentiel, c'est d'être volontaire et motivé", indique le directeur Picardie.

Urgence à recruter, car les demandes de chantiers affluent

La société Technitoit cherche à recruter urgemment ces 10 CDI, car les demandes de chantiers affluent : "Des anciens clients qui ont besoin de refaire des travaux, ou des nouveaux qui ont entendu parler de nous par le bouche-à-oreille. Tout cela fait que nous avons un délai de neuf mois d'attente, indique Benoît Westland. C'est à la fois pour répondre aux demandes et pour réduire ce délai que nous souhaitons recruter au plus vite". Car depuis la levée du premier confinement, les demandes de chantiers sont de plus en plus nombreuses chez Technitoit : "Les gens ont économisé de l'argent, car ils ne sont pas partis en vacances, ont eu moins de loisirs, de sorties et donc moins de dépenses. Beaucoup choisissent donc d'investir cet argent dans leur maison. Et comme ils sont beaucoup restés chez eux avec le confinement, ils ont noté des défauts dans leur maison et nous appellent pour refaire l'isolation, des gouttières, des interventions sur le toit", conclut Benoît Westland.

Pour postuler chez Technitoit : vous pouvez passer directement à l'agence de Boves, Village PMI Pôle Jules Vernes, 4 Rue du Capitaine Hatteras, 80440 Boves ; téléphoner : 03 22 95 62 12 ; ou passer directement par le site internet de la société.