La nouvelle éco : à Brest, Kinfolk offre une seconde vie aux vieux tissus

Kinfolk est une marque de linge de maison et d'accessoires haut de gamme lancée en juin dernier par deux Brestoises. Leurs créations sont confectionnées localement et à la main à partir de tissus anciens.

Passionnées de brocante et de décoration, Marine Jaffredou et Maud Morvan se sont lancées dans l'aventure entrepreneuriale il y a six mois, en pleine crise sanitaire. Leur marque s'appelle Kinfolk, nom d'un art de vivre traditionnel, simple et proche de la nature, et propose des tabliers japonais, des housses de coussin, des sacs et autres pochettes zippées à base de matières textiles recyclées.

"On voulait recycler mais aussi que ce soit beau", justifie Marine Jaffredou, qui se réfère au phénomène de l'upcycling (surcyclage), le fait de valoriser des objets usagés en leur donnant une nouvelle vie plus qualitative.

Draps de grand-mères

Partant du constat que "nos armoires et nos greniers débordent de trésors oubliés", les deux créatrices débutent en transformant les draps de leurs grand-mères. Aujourd'hui, elles écument les brocantes et les sites d'annonces pour dénicher de beaux tissus anciens qu'elles teintent et associent à des imprimés vintage pour créer de nouveaux articles de manière artisanale. Pour faire face à l'augmentation de la production, Kinfolk a trouvé deux couturières.

Traçabilité

"Toutes les pièces que l'on confectionne sont uniques, avec chacune une histoire, explique Maud Morvan. On assure en quelque sorte une traçabilité : chaque pièce a une petite étiquette qu'on appelle carte d'identité qui reprend ses caractéristiques principales et les endroits où ont été chinés les tissus qui composent le produit."

Une démarche qui plaît aux clients attachés à l'économie circulaire autant qu'aux amateurs de belles matières et de pièces rares ou vintage. "On se rend compte déjà que les gens qui ont acheté un produit reviennent en acheter un deuxième, pour leur mère, leur femme... On sent qu'il y a un engouement."

Toucher et voir

Les produits Kinfolk sont distribués par dix magasins de décoration haut de gamme, dans le Finistère mais aussi à Rennes et Nantes. La fermeture des commerces imposée lors du second confinement a contraint les deux fondatrices à s'adapter en créant leur site internet disponible depuis quelques semaines. Mais pas question de renoncer à des points de vente physiques : "on souhaite que nos clients puissent toucher et voir les matières, ça nous paraît important" précise Maud Morvan.

La gamme devrait être élargie dans les prochains mois avec des nappes, des serviettes, et des tabliers de bistrot.

Info pratique Découvrez les produits Kinfolk au marché des créateurs de Landerneau samedi 19 et dimanche 20 décembre. L'Écrin, 1 bis rue du Pontic 29800 Landerneau.