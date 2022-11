La nouvelle éco - A Brétigny, le "Bar à Papa" s'occupe avec originalité de votre bar

Lancée pour la fête des pères 2021, la SAS "Le Bar à Papa" a pris son envol à Brétigny en Côte-d'Or. Elle propose l'achat en ligne de box mensuelles contenant un alcool* et une fiche d'accompagnement, une offre de bouteilles d'alcools premiums et variés. C'est la première entreprise en France à s'implanter sur le marché non pas seulement de la dégustation mais de la composition d'un bar en bonne et due forme sous forme de Box mensuelles. L'idée à très vite prix avec actuellement une vitesse de croisière variant entre 100 et deux cents box. Entretien avec Julie Garnier, co fondatrice du Bar à Papa.

Julie Garnier, co fondatrice du "Bar à Papa" © Radio France - Christophe Tourné

Vous vous lancez avec "Le Bar à Papa" sur le marché des box mensuelles. C'est quoi le principe ?

C'est la box par abonnement, très connue en France et très développée. Aujourd'hui on souhaite démocratiser ce format avec des spiritueux. C'est vraiment une box très spécifique avec uniquement des spiritueux. Tout le concept du "Bar à Papa" c'est qu'on ne propose pas à nos abonnés de sélectionner leurs alcools. Le but, c'est vraiment de faire découvrir plusieurs alcools complètement oubliés. On a tendance à croire qu'il n'y a que du rhum, du gin ou du whisky qui sont les trois alcools les plus consommés mais il existe une très belle diversité de spiritueux. On va avoir du cognac, de la liqueur de sapin, de l'armagnac, du mescal, vraiment tout un tas d'alcools.

Vous les sélectionnez comment ?

On travaille avec Florent Beuchet un expert en spiritueux et fondateur de la Compagnie des Indes des rhums. c'est lui qui fait notre "sourcing" (approvisionnement) et nous, ensuite, nous faisons un "testing" (essai), et on va finaliser la sélection.

Ce n'est pas trop dur de tester ces alcools ? (rires)

Non. On nous pose souvent la question mais on a beaucoup appris avec Florent notamment la façon de recracher. Ce qui veut dire qu'on ne va pas avaler les spiritueux, c'est une forme de dégustation.

On n'organise pas forcément des apéros ou des repas toutes les semaines, ça se passe comment si on n'a pas besoin de remplir le bar ? On reçoit quand même une box ?

Tout à fait. Le concept aujourd'hui c'est de recevoir une box tous les mois, après vous pouvez choisir un, trois, six ou douze mois. C'est selon ce que vous souhaitez créer. Le but c'est évidemment de créer un vrai bar. On est là pour l'agrémenter et il faut se dire qu'on ne va pas consommer tous ces alcools nous même, mais pouvoir offrir à nos convives d'autres alcools.

En parlant d'offrir, on peut envoyer ces box à une autre adresse que la sienne ?

Tout à fait. C'est d'ailleurs ce qui fonctionne le mieux pour nous. Ce sont les cartes cadeaux. Il y a beaucoup d'occasion pour offrir un cadeau et celui ci est plutôt sympa puis c'est un cadeau durable, donc on peut tout à fait le proposer par exemple pour un départ en retraite, une crémaillère ou des anniversaires évidemment.

Vous avez l'ambition de redevenir la référence en matière de spiritueux ?

Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur un concept qui est très rare en France. On a beaucoup de box qui vont proposer de la découverte sous un format d'échantillons et avec des alcools qui ne vont pas forcément être rares. Nous on veut démocratiser les spiritueux et réapprendre aux Français à redécouvrir tout ça.

Au niveau des prix, combien coûte une box ?

On est très accessibles car nos tarifs commencent à 39.90 euros lorsque vous êtes abonnés et c'est dégressif. Si vous prenez 12 mois par exemple, ce sera 36.90 euros et par la suite, on va proposer d'autres formules d'abonnements.

Une box prête à être dégustée avec modération préparée par le Bar à Papa - Le Bar à Papa

L'achat d'alcool en ligne en pleine croissance

La crise de la Covid a accéléré la vente en ligne des spiritueux. La vente en ligne de vins, bières, champagnes et spiritueux a bondi de +22% en 2020. Des comportements d’achats nouveaux et durables. 7,4 millions de Français ont eu recours au e-commerce pour leurs achats alimentaires et de boissons alcoolisées en 2020.

*L'alcool est dangereux pour la santé et doit se consommer avec modération.