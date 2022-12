La Nouvelle éco : à Brinon-sur-Sauldre, trois associés ont créé une brasserie artisanale

Tout a commencé à l’automne 2017 par l’achat par Pierre Delong, biologiste de métier, d’un kit pour fabriquer sa bière. “Il a commencé par 20 litres, puis 40, puis 80. Je suis allé l’aider, raconte Stanislas Le Grand, électricien machiniste sur des tournages. J’étais curieux de comprendre le processus et je me suis pris au jeu. On faisait partie d’une association qui organisait des soirées. On a vu que les gens appréciaient notre bière. On en est venu à se poser la question de voir si monter une brasserie serait rentable.” Pierre embarque son frère Raphaël, éducateur spécialisé, dans l’aventure.

Un clin d'œil à Alain Damasio

Ce projet, ils décident de le mener non en région parisienne où ils vivent tous les trois mais dans le Berry, du côté d’Aubigny-sur-Nère où Stanislas Le Grand a des racines familiales. En début d’année, ils trouvent un local de 450 m2 adapté à leur activité non loin à Brinon-sur-Sauldre. Ils y installent le matériel nécessaire qu’ils ont chiné ici et là et bricolé. Les premiers brassins sont faits en avril. La Brasserie du contrevent – un clin d’œil à l’écrivain Alain Damasio, auteur de La Horde du contrevent – est née.

Ils proposent à ce jour six bières différentes dont une bière d’hiver que l’on peut trouver dans leur boutique, sur différents marchés de Noël en ce moment (ils seront dimanche 18 à celui d'Argent-sur-Sauldre), chez des cavistes ainsi que dans des restaurants des environs et sur Paris. “On assiste à un changement de la part des consommateurs qui veulent sortir des produits industriels pour se tourner vers des bières artisanales qui offrent un plus large panel organoleptique”, estime Stanislas Le Grand.

Les trois associés ne vivent pas encore de la brasserie mais c’est leur objectif d’ici deux à trois ans. Pour cela, ils prévoient de doubler la production actuelle. L’arrivée de nouvelles machines, dont une capsuleuse automatique, en 2023 va être la prochaine étape.