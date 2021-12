La nouvelle éco : à Brive la boutique By Ninette fabrique de la maroquinerie sans cuir

C'est une maroquinerie pas comme les autres qui vient d'ouvrir ses portes le premier décembre à Brive. La boutique "By Ninette" est un magasin qui répond à une éthique car on n'y trouve aucun cuir, et surtout tous les articles mis en vente sont fabriqués sur place par Ervée Payan et sa fille.

En ouvrant sa "boutique atelier" baptisée By Ninette 9 rue Saint-Martin à Brive le premier décembre, Ervée Payan qui travaille avec sa fille Sarah a voulu mettre en pratique ses convictions car elle s'intéresse depuis longtemps à l'environnement. "Avant de lancer ma société de maroquinerie il y a 4 ans, je gérais des centres de tri, et j'ai beaucoup travaillé sur le recyclage" raconte t-elle. Cette fois c'est donc une nouvelle étape qu'elle vient de franchir avec sa fille en ouvrant ce magasin où la clientèle peut aussi découvrir son atelier. "Je voulais créer ce concept pour que les gens me voient travailler et comme cela on peut échanger, ils voient concrètement ce que je produis" poursuit Ervée Payan.

De la maroquinerie à base de feuilles d'ananas

Ervée Payan et sa fille ont voulu faire de cette boutique un lieu éthique en utilisant uniquement des matières végétales pour réaliser des sacs et des pochettes dans un premier temps. "Nous utilisons des matières non polluantes pour l'environnement comme par exemple du cactus, de la feuille d'ananas ou du moût de raisin" explique t-elle. Car Ervée Payan et sa fille qui pour sa part est végan ne veulent utiliser que des matières qui ne polluent pas contrairement au cuir où on utilise encore des produits chimiques pour le tanner "même si des progrès ont été faits" concède la responsable de By Ninette .

Une passion pour la mode mais une mode écologique

"Passionnées par la mode avec ma fille on a vraiment voulu s'engager dans une mode durable" précise encore Ervée. Et dans son magasin on trouve notamment des sacs personnalisables auxquels on peut ajouter des pièces en fonction du goût ou de l'humeur des clients. De nouveaux articles devraient bientôt être réalisés comme des portes monnaies ou des portes cartes "mais ça viendra dans un second temps" conclut pleine de motivation Ervée Payan.