La nouvelle éco : à Bruz, le Relais Mod favorise l'insertion professionnelle

De gauche à droite : Myriam Boiteau, la responsable de la boutique, Françoise Lhotellier, présidente de l'association et Patrick Roullé, de l'association Relai emploi, et leur stagiaire.

Comment retrouver le chemin de l'emploi lorsqu'on traverse une longue période de chômage ? A Bruz, au sud de Rennes, l'association Relais Mod, avec sa boutique ouverte il y a quatre ans, engage des salariés en réinsertion, en parallèle de son activité de dépôt-vente de vêtements. Magali passe la porte du Relais Mod. Cette cliente habituée trouve des vêtements de marque à bas prix. "Depuis que je connais cette petite boutique, je ne vais quasiment plus à Rennes. J'achète en occasion et je m'y retrouve au niveau prix et qualité." Robes, pantalons, sacs à main, bijoux : tout est d'occasion. "Les vêtements doivent être en parfait état, et encore dans la tendance, donc idéalement dans les deux ans", explique Myriam Boiteau, la responsable de la boutique.

Des salariés en réinsertion âgés de 21 à 44 ans

Ce qui différencie cette boutique de dépôt-vente des autres, c'est sa dimension sociale. L'équipe forme une salariée en insertion professionnelle. Au total, trois salariés ont déjà été formés. "Le projet, c'est d'avoir un deuxième salarié, en même temps, qui reste au maximum deux ans, indique Patrick Roullé, le président de l'association Relai emploi, à l'initiative du dispositif. Jusqu'à présent, c'est à peu près six mois à un an. Ça redonne l'envie à certaines personnes : on l'a vu pour notre première salariée en insertion, ça lui a donné l'envie de repartir en formation sur un autre métier."

Robes, pantalons, sacs à main et bijoux : les articles d'occasion sont triés par la responsable de la boutique. © Radio France - Maxime Glorieux

Le dispositif a été mis en place en janvier 2020. Les salariés sont âgés de 21 à 44 ans, avec des difficultés à trouver ou retrouver la vie active. "Ça a permis de se réhabituer à revenir dans des horaires de travail, ajoute Patrick Roullé, et à respecter un certain nombre de consignes, tout en étant en contact avec des clients, pour avoir des savoirs de base dans un esprit bienveillant." L'objectif est de les amener à trouver ensuite un emploi dans le commerce. "Car ils n'ont aucune chance de reprendre un emploi directement s'ils ne passent par ça, c'est une pré-étape pour aller vers le travail", souligne Françoise Letelier, présidente de l'association Relais Mode.

Une extension prévue d'ici la fin de l'année

Les salariés en réinsertion touchent le SMIC, sur la base de la convention collective. "Nous sommes agréés par l'État, avec une aide à l'accompagnement en fonction des heures que la personne va réellement faire dans la boutique", détaille Patrick Roullé. Le Relais Mod ne fait pas de bénéfices. Tout est réinvesti, comme par exemple dans un projet d'extension de 50 mètres carrés prévu d'ici la fin de l'année. Pour soutenir la boutique Relais Mod, il est possible de faire des dons financiers ou des dons de vêtements. Les prix du vêtement est défini avec la responsable de la boutique, et le donneur récupère une partie des bénéfices de la vente. La boutique, située au 2 rue Victor Hugo à Bruz, est ouverte du mardi au jeudi de 15 heures à 19 heures et le vendredi et samedi de 9 heures à 19 heures.