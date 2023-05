La Nouvelle éco : à Buzançais, IFB Refractories perpétue un savoir-faire vieux d’un siècle

Un exemple des briques réfractaires isolantes produites à Buzançais et exportées dans une vingtaine de pays.

L’entreprise s’est installée en 1919 à Buzançais car on y trouvait à proximité de la silice et de l'alumine particulièrement résistantes aux hautes températures ainsi que de la sciure de bois en grande quantité. Un siècle plus tard, IFB Refractories fabrique toujours l’une de ses briques réfractaires isolantes à partir d’argiles extraites d’une carrière à Selles-sur-Nahon.

Ces briques légères et poreuses qui emprisonnent des bulles d’air sont capables de résister à des températures allant de 1000 à 1800 degrés. Leurs qualités isolantes leur permettent qui plus est d’éviter les déperditions de chaleur avec l’environnement extérieur. Ces produits sont à usage industriel. Ils sont utilisés pour la fabrication du verre et de l’aluminium primaire mais aussi dans la pétrochimie ou encore la métallurgie.

Une vue aérienne de l'usine. - IFB Refractories

Compte tenu des ressources du sous-sol, la fabrication de ces briques réfractaires était importante en France mais elle a peu à peu décliné à la fin du XXe siècle, IFB Refractories restant la dernière entreprise à en produire en France et l’une des dernières en Europe. Elle est labellisée depuis 2018 entreprise du patrimoine vivant. Elle emploie actuellement 44 salariés.

Un savoir-faire reconnu

Son savoir-faire est reconnu à l’étranger. 85 à 90 % de la production part à l’export vers une vingtaine de pays, essentiellement en Europe et dans le bassin méditerranéen, l’Allemagne étant le principal (à lui seul il totalise deux tiers des exportations). Face à la concurrence asiatique, IFB Refractories tire son épingle du jeu par une performance 1,5 à 2 fois supérieure de ses produits. Le fait que l’entreprise ait aussi une empreinte carbone beaucoup plus faible est un atout important pour des clients eux-mêmes engagés dans une démarche RSE qui prend notamment en compte le respect de l’environnement.