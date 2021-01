"La Nouvelle éco" : à Cancale, l'entreprise Mytilimer vise une empreinte carbone négative

L'entreprise Mytilimer, implantée à Cancale (Ille-et-Vilaine) depuis 2003, est le leader européen pour la production et la distribution de moules, huitres et autres coquillages. Avec ses 120 emplois directs, elle se développe pour afficher une empreinte carbone négative.

Malgré la crise, le groupe Mytilimer ne remet pas en cause ses projets de développement. L'entreprise, implantée à Cancale (Ille-et-Vilaine), est leader européen pour la production et la distribution de moules, huitres et autres coquillages. A travers sa marque "la Cancalaise", la PME transforme aussi du poisson et des truites. Mytilimer représente 120 emplois directs et 500 emplois indirects.

En route vers la transition écologique

L'entreprise est en train de construire un nouveau bâtiment de 10.000 mètres carrés dans la zone du Vauhariot pour réussir sa transition écologique. "On a un projet sur 7 ans avec une ambition économique forte, mais aussi une ambition écologique avec comme objectif une empreinte carbone négative pour l'ensemble de nos activités" explique Christophe le Bihan directeur général de Mytilimer.

Optimisme pour 2021

Christophe le Bihan veut surmonter la morosité ambiante et prépare déjà la sortie de la crise sanitaire. "Tout le monde aspire à plus de sérénité car on sent que le moral des chefs d'entreprises et de la population est atteint. Dans le groupe, on savait qu'on allait avoir une année difficile mais il faut rester positif et se dire qu'on doit concrétiser nos projets".