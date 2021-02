La nouvelle éco : à Carignan, la brasserie d'Yvois adapte ses bières au contexte sanitaire

A Carignan, la brasserie d'Yvois a beau être ralentie par la fermeture des bars et des restaurants, elle lance de nouvelles bières et adapte sa production au confinement.

À la brasserie d'Yvois, on installe une nouvelle cuve de 2000 litres. Et cette fois, Fabian Bingoni, espère bien que la bière ne finira pas à la poubelle.

REPORTAGE - Comment la Brasserie d'Yvois s'adapte à la crise Copier

Installée dans l'ancienne grainerie, avec l'eau de source sur place et le houblon qui pousse à côté, la brasserie d'Yvois a ouvert en 2019, après un an de travaux, et commercialisé ses premières bières en 2020.

Le principal débouché, ce sont les bars et restaurants. Mais avec leur fermeture, Fabian Bingoni a dû jeter des milliers de litres de ses Yvoise blonde, triple et blanche. Elles se sont éventées.

Dans les fûts, on ne sait plus servir les bières car il n'y a que de la mousse. En bouteille, ça passe encore. On peut les conserver un an et demi - Fabian Bingoni, gérant de la Brasserie d'Yvois

En bouteille plutôt qu'en fût

Premier enseignement donc, privilégier l'embouteillage plutôt que la mise en fût. La petite dernière, la bière de Mouzon, est sortie en septembre 2020. Une recette du Moyen-Âge que l'ancien restaurateur a ressuscitée.

La bière de Mouzon n'était plus produite depuis l'incendie de la brasserie en 1940. "La seule héritière qui doit avoir 82 ans n'en avait jamais bue car elle était trop jeune à cette époque-là", sourit Fabian Bingoni.

La petite sœur, une bière triple, la Mosomagus, doit voir le jour prochainement.

Des bières de garde

L'autre orientation prise par Fabian Bingoni pour éviter les pertes, c'est la production de bières de garde, qui se conservent plus longtemps. Des IPA qui seront vieillies en fut de chêne.

Pour continuer à vendre ses bières, la brasserie d'Yvois a revu ses circuits de distribution. Elle vend sur place et en dépôt dans des magasins de produits locaux (La Gare de Douzy, pâtisserie Maxence de Carignan, 8 à Huit...)

Installation d'une nouvelle cuve de 2000 litres à la brasserie d'Yvois © Radio France - Alexandre Blanc

Pour dégager un revenu, le brasseur compte augmenter sa production annuelle à 600 hectolitres. En attendant, il comptait compléter avec des activités annexes : la salle de réception et le bar à l'étage. Il n'a pu l'ouvrir que trois jours.

À proximité du musée de la bière de Stenay, des abbayes brassicoles belges telles qu'Orval, la brasserie d'Yvois mise sur le passage des touristes qui suivent la route de la bière.

La brasserie yvoisienne proposera prochainement des formations de brasseur, pour apprendre en amateur, ou devenir professionnel.