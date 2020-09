"La Nouvelle Eco" : à Cesson-Sévigné, Hoppen met les hôpitaux à l'heure du digital

L'entreprise Hoppen est située à Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine). Cette société, spécialisée dans la digitalisation des hôpitaux, est en pleine croissance. Cela fait près de 10 ans que les 2 créateurs, Matthieu Mallédant et Sébastien Duré, se sont lancés dans cette aventure. En 2011, ils mettent au point des écrans tactiles pour les hôpitaux en éditant des logiciels. En 2018, l'entreprise Hoppen est créée avec le rachat de la société Télécom Services. L'objectif est de mettre le digital au service du monde hospitalier, privé comme public, aussi bien pour les personnels hospitaliers que pour les patients. "Dans nos 150 établissements hospitaliers clients avec Hoppen, nous avons 56 000 lits pour lesquels nous mettons à disposition des écrans" explique Mathieu Mallédant co-dirigeant d'Hoppen. "On va avoir à la fois des éléments de divertissement à destination du patient et nous avons aussi conçu des applications métiers en soutien aux personnels hospitaliers qu'ils soient soignants ou non. Ces applications vont leur faire gagner beaucoup de temps pour les tâches répétitives ou sans valeur ajoutée".

Le but c'est que le personnel hospitalier passe plus de temps devant le patient - Matthieu Mallédant

Le patient aux petits soins

Concrètement, grâce au digital, le patient améliore son quotidien quelle que soit la durée de son séjour en ambulatoire ou pour une plus longue durée. En arrivant dans sa chambre d'hôpital ou de clinique "le patient va découvrir soit des tablettes, soit des téléviseurs connectés" détaille Matthieu Mallédant. "Il aura accès aux divertissements classiques, mais il va également accéder à des services soit pendant son hospitalisation, soit pour son retour à domicile. Il va pouvoir accéder par exemple à des fonctionnalités comme le portage des repas à domicile pour faciliter son retour chez lui".

Une développement à l'international

Si Hoppen est bien implanté sur le territoire français avec des clients en Bretagne, comme le CHP Saint-Grégoire, le pôle Saint-Hélier à Rennes ou l'hôpital de Saint-Brieuc, il se développe aussi à l'international. L'Europe avec la Belgique, la Suisse et le Luxembourg mais aussi le Moyen-Orient.

POUR INFO : le site internet de la société Hoppen