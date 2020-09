"La Nouvelle éco" : à Cesson-Sévigné, Klaxoon lance Board une nouvelle plateforme de visioconférence

Klaxoon, spécialiste de solutions en ligne pour le travail à distance, a été très sollicité dès le début du confinement en mars 2020. Il s'agissait d'un nouveau défi pour la start-up créée en 2015 à Cesson-Sévigné, près de Rennes, et qui compte désormais 250 collaborateurs. "On a eu beaucoup de demandes d'équipements au début du confinement" raconte Mathieu Beucher fondateur et dirigeant de Klaxoon "on a compté 5000 demandes par jour. Une centaine de nos collaborateurs ont été mobilisés et ont accompagné les demandes des clients pendant plusieurs semaines sur les transformations de leurs pratiques. On a observé très vite qu'on pouvait faire encore mieux dans nos offres".

Board est né du confinement

De ces nouveaux besoins en période de covid-19 est né Board, un outil collaboratif que Klaxoon vient juste de lancer. L'idée est de relier des collaborateurs de manière visuelle et d'assurer un management efficace sans se voir physiquement. Une réunion classique d'une durée moyenne d'une heure et demi est bien souvent inefficace, mais une visioconférence de la même durée est très fatigante. D'où cette application novatrice. "Board propose son propre système de visioconférence allant jusqu'à 15 participants. On a essayé d'aller plus loin en proposant une interface où la visioconférence est toute petite sur l'écran avec d'autres contenus. Le but c'est ce que ça fonctionne même quand il n'y a pas beaucoup de réseau internet".

Sur l'appli Board, on a mis au point un timer qui va permettre de faire des réunions de 5, 15 ou 30 minutes. L'idéal c'est moins de 30 minutes et quand vous dépassez, il faut se rendre compte qu'on est en train de consommer du temps et que ce n'est pas très efficace - Mathieu Beucher

Pour l'après covid, Klaxoon parie sur de nouvelles méthodes de management dans les entreprises, plus efficaces et plus collaboratives.