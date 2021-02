"La Nouvelle éco" : à Cesson-Sévigné, Klaxoon va créer une centaine d'emplois en 2021

Klaxoon, spécialiste de la réunion virtuelle et qui propose des solutions en ligne pour le travail à distance, a été créé en 2015 à Cesson-Sévigné, près de Rennes. Une start-up devenue grande avec ses 250 collaborateurs, fait de l'innovation l'un de ses moteurs.

Objectif en 2021, la création d'une centaine d'emplois. Son fondateur et dirigeant Mathieu Beucher répond aux questions de France Bleu Armorique.

-Comment vivez-vous cette période difficile pour l'économie ?

Mathieu Beucher : On a vécu une année 2020 très difficile même dans notre secteur où on permet aux entreprises d'être plus efficaces lors de réunions ou de travail collaboratif. L'an dernier, nos services ont été très demandés, beaucoup d'entreprises viennent vers nous. Mais parallèlement on a eu une forte pression pour la mise en place d'une organisation en télétravail pour nos collaborateurs. Notre développement va permettre de créer 100 emplois, à la fois sur les métiers R et D (recherche et développement), les métiers d'accompagnement aux clients et les métiers commerciaux.

-Quels niveaux d'études sont requis ?

Mathieu Beucher : on est ouvert à tout type de profil. On a chez nous des personnes très expérimentées et on recrute aussi des personnes qui sortent des études. On a d'ailleurs des alternants chez nous.

-On sait que pour les étudiants la période est difficile. Vous avez décidé de répondre en partie à cette détresse du monde étudiant ?

Mathieu Beucher : Klaxoon est née sur les bancs de l'université il y a quelques années et nous sommes très sensibles à cette détresse étudiante qui monte. Il est essentiel de ne pas couper les ponts entre le monde de l'entreprise et les étudiants. On va multiplier par 10 le nombre d'étudiants dans nos équipes en développant encore l'alternance. Que les candidats à l'alternance n'hésitent pas à venir vers nous. On va permettre aussi aux salariés de faire du "mentoring" d'étudiants, c'est à dire maintenir un lien et une connexion pour échanger et se projeter dans son futur professionnel.