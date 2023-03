La Nouvelle éco : à Chabris, l’entreprise d’insertion Horizon 36 mise sur l’aquaponie

Directeur du centre de formation privé Insertis à Châteauroux dédié aux métiers du tertiaire, Jean-Michel de Germain a créé en novembre 2021 Horizon 36, une entreprise d’insertion. “On n’a pas voulu reproduire ce qui se fait déjà mais partir sur un secteur qui soit vecteur d’emplois et qui donne envie aux gens de se remettre dans le circuit de l’emploi en étant fiers de ce qu’ils font”, explique-t-il.

Dans une ancienne jardinerie

Ce secteur, c’est l’aquaponie, un système de production très ancien, qui mêle deux techniques : l’hydroponie pour cultiver les plantes dans l’eau et l’aquaculture qui est l’élevage de poissons en bassins. Pour ce faire, il loue une ancienne jardinerie à Chabris qui était à l’abandon depuis plusieurs années et que la communauté de communes Chabris-Pays de Bazelle vient de remettre en état. Un autre site, plus petit, à Nuret-le-Ferron va également être utilisé.

La production démarre tout juste. L’objectif est de vendre les fruits et légumes ainsi que les poissons (truites, carpes, petite friture) à des professionnels de la restauration et plus tard à des cuisines centrales. Une vente directe est également prévue sur place le samedi.

L’aquaponie crée un écosystème entre la culture de végétaux et l’élevage de poissons dont les déjections servent d’engrais. - Horizon 36

Jusque dans l'assiette

Une partie de la production alimentera également le restaurant Le Cheval Blanc à Luçay-le-Mâle dont Horizon 36 a repris la gestion depuis le 30 janvier suite au départ de la gérante et dont les murs appartiennent à la commune. Ce restaurant emploie lui-même des salariés en insertion encadrés par deux professionnels. Ouvert du lundi au vendredi, il sert chaque midi entre 30 et 50 couverts.

Jean-Michel de Germain se veut très confiant : “L’aquaponie est un métier d’avenir. On recense aujourd’hui environ 350 projets en France”.