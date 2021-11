La Nouvelle Éco : à Chabris, le Comptoir des saveurs mise sur les produits locaux

Le projet est né autour de la table du repas de Noël 2020. Les convives discutaient de ce qui manquait selon eux à Chabris, ce bourg rural de 2 800 habitants à la limite entre l’Indre et le Loir-et-Cher. L’idée d’une épicerie fine mettant en avant les produits locaux a très vite émergé. Quatre des convives - dont trois sont chefs d’entreprise - décidaient de s’associer pour mener à bien ce projet. Une semaine plus tard, un local était trouvé : une ancienne charcuterie fermée depuis quelques années.

Des animations les fins de semaine

D’importants travaux ont été nécessaires. “On a tout cassé pour tout remettre à neuf”, explique Gaëlle Renaudat. Après dix ans comme collaboratrice en assurances et à l’aube de ses quarante ans, cette Chabriote rêvait d’une autre vie. Elle est depuis le 20 août la gérante du Comptoir des saveurs. “Mes associés me donnent des coups de main ponctuellement pour aller chercher une commande par exemple et surtout le samedi pour faire des animations à la boutique comme la vente des huîtres”, précise-t-elle.

Gaëlle Renaudat a dépensé beaucoup de temps et d’énergie à trouver des producteurs locaux : “La plus grande partie de nos 1 500 références viennent du Berry et des départements proches, Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Nous avons aussi quelques produits spécifiques qui viennent de plus loin mais toujours issus de petits producteurs.”

Le succès des paniers gourmands

La boutique comprend un espace de vente de 80 m2 et un patio pour y organiser des dégustations aux beaux jours. On y trouve un large panel de fromages à la coupe et une cave bien fournie. À l’approche de Noël, de nouveaux produits ont fait leur apparition : thés, chocolats, champagnes... Gaëlle Renaudat compose également des paniers gourmands à différents prix qui rencontrent un vif succès.

“Les gens consomment différemment depuis le début de la crise sanitaire, ils se tournent plus vers les produits locaux, observe-t-elle. Ils viennent aussi en boutique chercher de la convivialité. On a tout fait pour que nos clients se sentent un peu comme à la maison.”

L’activité a bien démarré. Gaëlle Renaudat est secondée par un vendeur à mi-temps et face au succès de la boutique, un vendeur à plein temps va être recruté à partir du 1er décembre. L’épicerie sera ouverte exceptionnellement le dimanche matin à partir du 28 novembre et jusqu’au 24 décembre.