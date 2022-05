La Nouvelle éco : à Chabris, Le Stromboli fait son retour dans le monde de la nuit

Trois ans et demi après sa fermeture, la célèbre discothèque de Chabris reprend du service. Elle propose des soirées mensuelles sur réservation. La soirée d'ouverture a connu un gros succès. On peut aussi louer le lieu pour y organiser divers événements.

En décembre 2018, la fermeture du Stromboli à Chabris marquait la fin d’une époque. Durant quarante ans, plusieurs générations se sont succédé les fins de semaine sous les boules à facettes de cet établissement devenu un lieu incontournable de la fête. Mais les habitudes changent et les dernières années, les noctambules étaient de moins en moins nombreux sur la piste de danse.

Le Stromboli a rouvert ses portes le 14 mai avec à sa tête Damien Prigent. Rien pourtant ne prédestinait cet entrepreneur dans le bâtiment, installé à Chabris depuis quinze ans, à reprendre cet établissement. “J’y allais plus jeune, se souvient-il. Le Stromboli, c’était une institution dans la région mais sur la fin il avait perdu de sa splendeur, le chiffre d’affaires était en baisse. L’ancien propriétaire m’en avait parlé mais je n’étais pas intéressé au départ.”

Une gestion différente

Et puis Damien Prigent a étudié de plus près la possibilité d’une reprise mais avec une gestion différente. “L’ouvrir au public toutes les fins de semaine, ce n’est plus possible, il n’y a pas la clientèle”, estime-t-il. Le Stromboli proposera donc un événement par mois avec réservation obligatoire sur son site.

Le reste du temps, son idée est de privatiser le lieu avec mise à disposition du personnel en fonction de la demande, que ce soit pour des mariages, des anniversaires, des cousinades ou des séminaires d’entreprises. Les extérieurs (1 ha de parking) peuvent également être loués pour des rassemblements autos ou motos, des brocantes ou des concours de pétanque.

Quatre mois de travaux

De gros travaux ont été effectués pour remettre le bâtiment aux normes et le rendre le bâtiment moins énergivore. De nouveaux jeux de lumière ont été installés. De nouvelles fresques ont été peintes par Joseph Caniglia qui avait déjà décoré le lieu il y a vingt ans. Tout le mobilier a été racheté. La cuisine a été refaite et équipée de matériel professionnel.

Deux salles sont ouvertes sur les trois que compte Le Stromboli. Elles peuvent accueillir jusqu’à 700 personnes. La troisième salle doit ouvrir pour la fin de l’année. La soirée d’ouverture sur le thème des années 1980 a fait un carton plein. Damien Prigent a dû refuser 250 demandes. La prochaine aura lieu le 18 juin autour des musiques des années 1990 à 2000. Les réservations sont ouvertes. Début juillet, ce sera une soirée post-Bac avec un DJ réputé.

Damien Prigent va gérer Le Stromboli en parallèle de son entreprise, Les Ateliers de l’habitat.