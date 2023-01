La Nouvelle éco : à Chabris, un opticien s’est équipé d’une cabine de téléconsultation 

“Tous les jours, j’avais des personnes qui venaient pour me demander où trouver un ophtalmologue. Ils sont peu nombreux dans les environs et le délai pour avoir un rendez-vous est de plusieurs mois”, témoigne Éric Callias, opticien à Chabris. “J’ai découvert que la société Tessan proposait des solutions de téléconsultation notamment en ophtalmologie, j’ai alors décidé d’installer une cabine dans mon magasin. Je l’ai fait pour rendre service”, poursuit-il.

Un des premiers en France

Le Comptoir optique du Berry est un des dix premiers en France à être équipé de cette cabine qui dispose de deux machines : une pour effectuer un examen de la vue classique, l’autre pour effectuer des examens, comme prendre la tension oculaire afin de détecter d’éventuels problèmes. Éric Callias a investi 120 000 euros dans cette cabine et a bénéficié d’une subvention de 5 000 euros de la part du Département.

En quelques jours, on peut avoir un rendez-vous. La consultation coûte 30 euros. Elle est assurée à distance par un orthoptiste ou un ophtalmologue que l’on voit et avec qui on peut échanger via un écran. Éric Callias a recruté une nouvelle salariée chargée d’accueillir les personnes et de les aider à bien se positionner devant les machines. Une restriction toutefois : la cabine n'a pas un niveau suffisant pour accueillir des jeunes de moins de 16 ans et des personnes de plus de 70 ans.

Deux à trois consultations par jour

Depuis sa mise en place en avril dernier, le succès du dispositif est croissant avec en moyenne aujourd’hui, deux à trois personnes par jour. Si elles n’ont pas obligation de commander leurs lunettes chez lui, Éric Callias reconnaît que l’arrivée de cette cabine lui a permis de “dynamiser le magasin et de rajeunir la clientèle”.