La Nouvelle Éco : à Chaillac, le gérant d’une menuiserie alu se lance dans la boulangerie

Si Vincent Beuzeboc a toujours vécu en région parisienne, il venait régulièrement dans le Berry le temps d’un week-end ou des vacances, à Chaillac où ses parents avaient acheté une maison en 1979. Il se trouvait d’ailleurs à Chaillac lors du premier confinement en mars 2020 avec un projet d’investissement qui ne s’est pas concrétisé. C'est alors que lui est venue l’idée de créer un nouveau commerce dans le village : une boulangerie-pâtisserie et salon de thé.

Onze mois de travaux

Pour ce faire, il a racheté un local sur la place du village qui était fermé depuis une quinzaine d’années et il a transformé une ancienne grange qui appartenait à ses parents en fournil. Onze mois de travaux ont été nécessaires. “Je ne suis pas de la partie, moi je suis un homme d’affaires mais je me suis fait conseiller par des amis qui sont, eux, du métier pour le choix du matériel”, précise-t-il.

Il a également recruté six salariés : deux vendeuses, deux boulangers, un pâtissier et un tourier (celui qui prépare les pâtes). Au Pain Berry a ouvert début juin. L’entrée en vigueur du pass sanitaire a un peu freiné la fréquentation touristique. “Mais cela ne m’a pas empêché de bien travailler et de me faire une bonne réputation auprès de la population locale”, confie-t-il.

L'intérieur de la boutique. - Au Pain Berry

Une deuxième boutique à La Trimouille

Il ne compte pas s’arrêter là : “J’ai conçu le fournil plus grand que nécessaire. Mon intention est d’ouvrir d’autres boutiques à l’enseigne Au Pain Berry dans des petites communes des environs et qui seraient livrées à partir de Chaillac. J’ai déjà acheté un local à La Trimouille (Vienne). Les travaux vont commencer en octobre pour une ouverture en début d’année prochaine.”

Vincent Beuzeboc poursuit son activité en région parisienne mais il a prévu de revenir régulièrement dans le Berry.