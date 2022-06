La Nouvelle éco : à Chaillac, les chiens viennent en vacances aux Chalets des 4 pattes

Mieux vaut s’y prendre tôt si l'on veut trouver un lieu accueillant pour ses animaux de compagnie quand il n’est pas possible de les prendre avec soi en vacances. Aux Chalets des quatre pattes à Chaillac, tout est presque complet depuis le mois de mars : “Il me reste quelques jours par-ci par-là mais je n’ai plus une semaine complète avant le 23 août et j’ai déjà des réservations pour septembre. Certains habitués réservent d’une année sur l’autre”, explique Véronique Godard.

Une passion de toujours

Avant de se lancer dans ce projet, elle a exercé le métier d’ambulancière pendant dix ans tout en étant éducatrice bénévole dans un club canin à Châteauroux. Sa passion pour les chiens remonte à l’enfance. Elle est elle-même propriétaire de deux chiens, un Malinois et un Jack Russel.

Son certificat de capacité pour les animaux domestiques en poche, Véronique Godard saute le pas en janvier 2020. Elle a aménagé chez elle quinze petits chalets, plus ou moins grands selon la taille du chien, entourés chacun d’un enclos de 50 m2 en herbe ou en petits graviers et dispose d’un grand parc pour faire courir ses pensionnaires.

Le démarrage a été freiné par les périodes de confinement mais très vite les demandes se sont multipliées, pour quelques jours (le temps d’un mariage par exemple), une semaine, parfois plus. Certains clients n’hésitent pas à faire deux heures de route pour lui confier leur animal de compagnie.

Beaucoup de temps avec les animaux

“Ma maison est juste à côté. Je passe énormément de temps avec les chiens. Ils sortent dans le parc un par un plusieurs fois par jour. Je leur propose aussi des activités de recherche et je leur installe une piscine quand il fait très chaud. Ici, ils sont en colonie de vacances”, plaisante-t-elle.

Pendant la canicule de juin, les pensionnaires ont eu droit à la "piscine". - Les Chalets des 4 pattes

Si elle a beaucoup de demandes, elle n’envisage toutefois pas de s’agrandir : “Les pensions sont souvent des petites structures, rappelle-t-elle. Je suis toute seule pour m’en occuper, alors quinze chiens, c’est bien. Il faut avoir du temps à leur consacrer.”

Hors période estivale, Véronique Godard propose également des séances d’éducation canine dans le respect du bien-être animal.