La nouvelle éco : à Chaligny, la boulangerie fermée depuis plus de deux ans va bientôt rouvrir

Il a fabriqué du pain dans un four à bois pour ses voisins dès le premier confinement à Chaligny (Meurthe-et-Moselle). Aujourd'hui, Anthony Coëplet a démissionné de son emploi, a racheté l'ancienne boulangerie de sa commune et y construit à nouveau un four à bois. Ouverture prévue en mai ou juin.

L'aventure a commencé dans l'urgence. Elle s'inscrit désormais dans la durée. A Chaligny, au sud de Nancy, un habitant Anthony Coëplet va bientôt rouvrir la boulangerie de la commune fermée depuis deux ans et demi. A bientôt 31 ans, ce pâtissier de formation prolonge l'expérience entamée lors du premier confinement.

Sur ses jours de repos - il travaillait dans une boulangerie de Nancy - Anthony a fabriqué du pain pour ses voisins dans un four à bois construit tout exprès. Aujourd'hui, il a démissionné, a racheté la boulangerie et est en train d'y aménager... un four à bois, plus conséquent celui-là.

"Rester dans la même dynamique"

"Initialement, mon action était prévue pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées puis des voisins de la rue, du quartier et de plus en plus loin sont venus chercher du pain et des produits que je confectionnais", explique-t-il. La réflexion a alors mûri : "Je me suis rendu compte que la demande était assez importante sur Chaligny et qu'une boulangerie artisanale ferait du bien".

Son projet ? "Rester dans la même dynamique qu'avec le four à bois construit il y a un an. C'est pour cela que les clients vont venir, pour des pains 100% levain, des pains de garde, une viennoiserie assez travaillée." L'idée d'être à son compte le titillait déjà mais il le confie : "J'ai tendance à dire que le covid a été bénéfique, même si je suis tombé malade. Mais pour moi, le covid dans le cadre professionnel a été bénéfique". Ouverture de la nouvelle boulangerie de Chaligny prévue en mai-juin.

