La nouvelle éco - a Chalon-sur-Saône "Emballages Laurent" fait un carton

A Chalon-sur-Saône, l'entreprise "Emballages Laurent" investit 13 millions d'euros pour installer de nouvelles machines et augmenter sa production. Avec le succès des ventes en ligne sur Internet, on a besoin de plus en plus d'emballages et l'entreprise recrute.

Voila une entreprise qui cartonne. Normal, c'est son métier. A Chalon-sur-Saône, la société "Emballages Laurent" , filiale du groupe International Paper investit 13 millions afin d'augmenter sa production de 50%. Comme son nom l'indique, cette entreprise de 230 salariés fabrique des boites en carton de toutes sortes. Nous sommes de plus en plus nombreux à faire des achats sur internet et du coup la demande en emballages augmente. Tout cela fait le bonheur de Marc Garnier, le directeur de l'entreprise "Emballages Laurent".

France Bleu Bourgogne : votre entreprise investit 13 millions d'euros cette année. Comment se traduit ce gros investissement pour vous?

Marc Garnier : C'est l'arrivée de quatre nouvelles machines. La première a été installée en fin d'année derniere et les trois autres vont être installées dans le courant de l'année. Les deux premières seront opérationnelles à la fin du deuxième trimestre et la dernière en fin d'année. Ces machines vont nous permettre d'augmenter notre capacité de l'ordre de 50 %. Elles vont être destinées essentiellement aux marchés du e-commerce. Les ventes sur internet qui sont en plein boom.

Une des nouvelles machines de l'entreprise "Emballages Laurent" - DR

Il faut vraiment fournir plus ?

Oui, tout à fait. Le marché du e-commerce est un marché qui progresse à double chiffre chaque année. La pandémie a montré que c'est un circuit de distribution plébiscité par les Français et le potentiel que l'on voit est très important. Les marchés européens montrent que c'est une dynamique qui ne va pas s'éteindre avec la fin de la pandémie. Lorsqu'on regarde également les marchés anglo-saxons, on voit que ce mode de distribution s'est fortement accru et continue encore de se développer. Que ce soit en Espagne ou en France, ce sont des marchés qui vont continuer d'être très dynamiques.

C'est à dire que dès qu'on commande sur Internet, il peut y avoir au bout du compte un emballage signé Emballages Laurent ?

D'une manière générale, on a un parc machine qui nous permet d'avoir des clients relativement diversifiés, que ce soit évidemment dans le marché du vin qui nous est cher en région de Bourgogne, mais également sur des segments tels que l'eau, l'industrie pharmaceutique, la cosmétique, l'alimentaire et également d'ores et déjà le e-commerce. Mais là, avec cet investissement là, on va se développer de manière beaucoup plus importante sur ce segment.

Où sont vos clients ? travaillez-vous au niveau national et international?

Le carton est un matériau qui se transporte relativement mal, car il faut respecter sa qualité, ne pas le déformer, l'abîmer. Il peut être cher également a expédier. On travaille sur une zone de chalandise de l'ordre de 200 à 300 kilomètres. Nous sommes une industrie assez locale. Il nous arrive évidemment d'avoir des marchés un petit peu plus lointains, mais essentiellement, c'est un marché très local.

exemple d'emballages produits à Chalon-sur-Saône - DR

Faut-il recruter pour produire plus ?

Oui, notre groupe International Papers recrute cette année une cinquantaine de personnes pour ses sites de Mortagne, dans l’Orne (Normandie) et Chalon-sur-Saône. La moitié de ce recrutement, soit 25 postes est pour nous.

Qui peut postuler, quelles sont les personnes qui sont recrutées ?

Ce sont des postes de conducteurs de machines et de caristes. Une expérience dans le monde de l'industrie est appréciée, mais pas obligatoire. On est très ouverts. Dernièrement, on a recruté des personnes qui viennent du bâtiment ou de l'hôtellerie-restauration. Notre site tourne en 3x8, donc avec des horaires décalés ou de nuit. On cherche notamment a attirer des femmes car elles sont peu représentées dans le monde de l'industrie. Nos machines sont à commandes numériques et peuvent être pilotées par n'importe quelle personne qui sait allier sens de la rigueur et travail en équipe.

"Créée en 1937, l'usine de Chalon-sur-Saône fait partie du groupe International Paper depuis 1991 et emploie aujourd'hui près de 230 personnes. L'usine est une référence de son secteur dans la région et fournit des solutions d'emballages en carton ondulé de première qualité à des clients des secteurs du vin et du champagne, des cosmétiques de la pharmacie, de l’eau et de l’alimentaire, et du e-commerce. Elle est l'un des principaux employeurs de l’agglomération de Chalon-sur-Saône" précise un communiqué de l'entreprise.