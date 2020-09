La nouvelle éco : à Chamberet, Electric Move nous emmène en randonnée en 4X4 électrique

Découvrir la nature en plein silence. C'est possible à Chamberet depuis cet été. Une toute jeune entreprise propose des randonnées en 4X4 électrique. Un succès plus important même que son fondateur n'en attendait.

Les véhicules utilisés par Electric Move sont de fabrication française et existent en version mono et biplace.

Il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas parce que ce sont des véhicules 4X4 que ceux d'Electric Move ont séduit les touristes de Chamberet en Corrèze cet été. C'est surtout parce que ce sont des véhicules électriques. Et c'est bien ce qu'a voulu le créateur de cette entreprise, Patrick Mazzalovo. "Profiter de l'environnement, ne pas polluer et que ce soit convivial" précise-t-il.

Une vraie demande

Son entreprise lancée au tout début de l'été, Patrick Mazzalovo a vu du changement dès la mi-juillet. "Il y a vraiment eu une montée en puissance". Et depuis les randonnées s'enchaînent. "J'ai été agréablement surpris, surtout en plus touché par des familles, des parents avec enfants". Un succès auprès des touristes mais aussi auprès du public local. "C'est d'autant plus réconfortant" avoue le jeune chef d'entreprise qui peut ainsi entrevoir la pérennité de celle-ci. Il a d'ailleurs encore pas mal de réservations de randonnées pour les prochaines semaines. Et pour l'arrière-saison il va proposer des balades aux établissements pour handicapés même si ses véhicules seront toujours à disponibilité même en plein hiver. "Le véhicule est adapté à tous les climats et à tous les terrains".

Une pratique éco-responsable

Au-delà de la nouveauté, ce concept de randonnée tout-terrain électrique est encore très peu proposé en France, les clients d'Electric Move sont venu chercher explicitement ce nouveau mode de visite écologique selon Patrick Mazzalovo. Et il estime que la crise a favorisé encore plus cette prise de conscience. De fait selon lui son entreprise "bénéficie un petit peu de son côté éco-responsable". Et d'ajouter que beaucoup de gens qui sont venus profiter de ses véhicules lui ont confié qu'en "adoptant des pratiques de la sorte on arrivera à perdurer dans le temps et à ne plus avoir de crise comme on a rencontrée même si elle n'a rien à voir avec l'environnement".