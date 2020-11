La nouvelle éco: à Chambéry l'agence Tirawa craint d'être clouée au sol jusqu'au printemps

L'agence de voyages TIRAWA à Chambéry en Savoie, comme tous ses semblables est fermée depuis bientôt 8 mois. La reprise de son activité suspendue au recul de l'épidémie de Coronavirus en France, et dans le monde.

Alors qu'en fin de confinement au printemps, la directrice générale de TIRAWA, Muriel Faure, espérait une reprise entre l'automne et les vacances de Noël, la 2 ème vague et le reconfinement ont douché ses espérances "

Dès la fin août, on se doutait que cela allait être compliqué pour la fin de l'année, et maintenant avec le reconfinement, c'est clair pour tout le monde. Aucun voyage. Cela permet aussi de faire en sorte que la situation sanitaire en France s'améliore parce que dans tous les cas, tant que cela ne s'améliorera pas chez nous, sur les marchés émetteurs comme on dit dans le monde du voyage, aucun pays ne nous aurait accepté. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé à la fin de l'été quand un certain nombre de pays ont fermé leurs frontières aux français alors même qu'ils ouvraient sur d'autres marchés.